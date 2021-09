En los últimos años, Épila se ha convertido en todo un referente e industrias de gran calado, como es el caso de Bon Àrea, se están instalando o se van a instalar en la localidad. ¿Qué argumentos han servido para atraer su llegada?

Los argumentos para atraer la llegada de Bon Àrea, así como otras empresas a esta localidad, ha sido la situación estratégica del municipio en cuanto a la distancia con grandes ciudades y la cercanía a la Autovía de Madrid, A-2. La logística como proceso de coordinación, gestión y transporte de bienes comerciales desde el lugar de distribución hasta el cliente es prioritario y por ello se ha tenido en cuenta la privilegiada situación de este municipio.

Usted también está convencido, como ha declarado en numerosas ocasiones, de que Bon Àrea atraerá a otras muchas empresas del sector y cambiará la vida de la localidad y la comarca. ¿Están preparados para hacer frente a esta demanda? ¿Qué servicios ofrecen en sus polígonos?

Bon Àrea atraerá a otras muchas empresas de un sector, el primario, donde hay que destacar su gran transformación. La demanda se producirá de manera gradual y estaremos preparados para hacer frente a todo esto, puesto que los recursos de que disponemos en este sentido son extensos. Con los recursos que se obtengan de este sector primario se desarrolla el siguiente, el secundario, y se producirá la elaboración de alimentos. Además se impulsarán otras industrias, como la automotriz, lo que provocará un producto de mayor valor agregado. El sector de bienes y servicios también tendrá cabida en este proyecto. En cuanto a nuestros polígonos industriales, podemos asegurar que disponen de todos los servicios necesarios: agua, saneamiento, recogida RSU, selectiva, etc.

El impulso laboral de la comarca también se dejará notar. ¿Cuántas personas estarán trabajando en los polígonos industriales cuando estén a pleno rendimiento?

La comarca de Valdejalón, así como otras poblaciones cercanas, se verán beneficiadas de la implantación industrial en Épila. En cuanto a la cantidad estimada de personas que trabajen cuando funcione a pleno rendimiento podríamos hablar de 6.000, cantidad a la que habría que sumar los puestos indirectos que hay creados y que, por consiguiente, también crecerán en número.

"La comarca de Valdejalón, así como otras poblaciones cercanas, se verán beneficiadas de la implantación industrial en Épila"

¿Cuentan con los servicios adecuados para gestionar este desembarco?

Los servicios se irán implementado de manera gradual ya que el proyecto de implantación del macrocomplejo industrial Bon Àrea se realiza por fases y se trabaja acorde al desarrollo de cada etapa. No obstante, se trabaja con previsión siempre que es posible dadas las cambiantes circunstancias de mercado y otros factores ajenos, aunque, en este caso, la pandemia de la covid-19 no ha retrasado el calendario de obras.

¿En qué fase se encuentra actualmente la urbanización de las 35 hectáreas del polígono industrial incluido en la plataforma agroalimentaria de Épila, compartido con la DGA?

Las obras de urbanización de las 35 hectáreas donde está incluida la plataforma agroalimentaria se encuentran a punto de finalizar y el último lote se plantea para final de este año 2021.

Otra buena noticia es que Épila contará con un centro de formación municipal para aprovechar el empleo que genere Bon Àrea. ¿En qué va a consistir y qué colectivos son los que más van a beneficiarse de su implantación?

El Centro de Formación Municipal es un proyecto del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Épila. Será un centro de formación para el empleo que estará acreditado por el Inaem y se van a impartir certificados de profesionalidad de nivel 1 relacionados con industrias alimentarias y otros sectores centrados con los empleos que genere la implantación del complejo industrial Bon Àrea. Se pretende implantar también el certificado de docencia nivel 3 para formar a profesores que puedan impartir dichos certificados. Para los certificados de nivel 1 no se requerirá estar en posesión del graduado escolar, se cualificara a personas que no disponen de él por lo que se dará respuesta a un sector de la población que no tiene formación específica.

¿Cómo va avanzando?

En este momento, se está recopilando la documentación para poder hacer realizar la solicitud de acreditación. Podrán beneficiarse todas las personas que tengan interés en formarse y obtener una titulación oficial en especialidades relacionadas con las demanda de ofertas de empleo que se generen en un futuro.

Junto con Bon Àrea, en la localidad también hay que destacar la importante presencia del sector del automóvil en el polígono Valdemuel. ¿Qué ofrece este polígono a las industrias?

En el polígono Valdemuel se dispone de muy poco espacio municipal en este momento. La cercanía a otros polígonos industriales es uno de los atractivos para que las empresas se instalen en él, así como los servicios e infraestructuras que ofrece.

"El polígono industrial El Sabinar saldrá muy reforzado puesto que es el más cercano a Bon Àrea. Aquí se pretende llevar a cabo la instalación de las empresas auxiliares"

¿Se verá beneficiado El Sabinar con las nuevas llegadas?

El polígono industrial El Sabinar saldrá muy reforzado puesto que es el más cercano a Bon Área. Aquí se pretende llevar a cabo la instalación de las empresas auxiliares que se crearán relacionadas con Bon Área.

También ha sido importante la inclusión de su municipio en el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.

Así es, porque el Ayuntamiento siempre prioriza la mejora de los servicios para todos sus vecinos.

La llegada de nuevas empresas también implica cambios en el urbanismo de la zona, porque atrae a nuevos vecinos. Desde hace tiempo, han mostrado un gran interés en la rehabilitación del degradado casco histórico de Épila. ¿En qué fase se encuentra el plan estratégico que pretende promover que los inmuebles abandonados tengan una segunda oportunidad?

El Ayuntamiento de Épila, tras los primeros pasos que consistieron en hacer un estudio de la situación, tuvo que hacer una parada en este proyecto por la situación generada por la pandemia de la covid-19. El proyecto se retomará en breve para impulsar la regeneración de estas viviendas, con la intención, además, de incentivar la participación de los propietarios.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro en el caso de las instalaciones industriales de la zona?

En estos momentos se está realizando, junto con el Gobierno de Aragón, la captación de nuevas empresas que se instalarán en estos polígonos en función de sus necesidades de expansión.

Y con respecto al resto de áreas municipales, ¿cuáles son sus principales retos y objetivos?

Los retos y objetivos más inmediatos son dar cobertura a plazas para mejorar la administración municipal, así como las plazas de Policía Local, que está previsto que salgan antes de finales de año. La ampliación del colegio y del IES también es algo prioritario. Además, queremos continuar con la conexión del vertido del saneamiento de la azucarera a la depuradora y la construcción de la nueva variante para derivar la circulación del tráfico fuera de la población figura entre los proyectos a más corto plazo.

¿Y en materia de cultura y deporte?

Se está rehabilitando el centro cultural y social que consta de varias fases y está prevista la finalización de la segunda para el primer semestre del 2020. También se rehabilitará la antigua Universidad Popular y se creará la Casa del Deporte.

1 Complejo Bon Àrea Superficie total: 2.419.670 metros cuadrados distribuidos en dos sectores, separados por la carretera A-1305.

Nave logística. Es el primer edificio que se puso en marcha, junto a a galería subterránea de 3,5 kilómetros que atraviesa longitudinalmente toda la parcela y que servirá de núcleo de comunicación de todas las plantas productivas.

Área de servicios. La Corporación Alimentaria Guissona también va a construir una gran área de servicio de 9.887 metros2 junto al complejo agroalimentario de Bon Àrea, que incluirá un supermercado, un restaurante-’buffet’ para 380 comensales y un agrocentro especializado en productos para la agricultura y la ganadería.

u distancias

Ferrocarril más cercano: Zaragoza (32kilómetros).

Aeropuerto más cercano: Zaragoza (32 kilómetros).

Puerto: Barcelona (260 km).

2 Polígono El Sabinar Superficie total: 484.705 m2.

Parcelas: 31.

Superficie mínima parcelas: 4.000 m2.

Pavimentación: sí.

Iluminación: sí.

Red de incendios: sí.

Red telefónica: sí.

Banda ancha: sí.

Red de saneamiento: sí.

Depuradora: sí.

Agua potable: sí.

Gas: sí.

3 Polígono Valdemuel Superficie total: 900.000 m2.

Superficie mínima parcelas: 800metros cuadrados.

Pavimentación: sí.

Iluminación: sí.

Red de incendios: sí.

Red telefónica: sí.

Banda ancha: sí.

Red de saneamiento: sí.

Depuradora: sí.

Canon de vertido: sí.

Agua potable: sí.

Gas: sí.

Suministro eléctrico: sí.

Centro de transformación: sí.