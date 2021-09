"Estamos en un punto en el que deben materializarse ya las cosas"

¿Qué ventajas pueden encontrar las empresas si deciden instalarse en Andorra?

Además de un precio inmejorable del suelo, de los servicios de los que disponen los polígonos y de las numerosas ayudas a las que se pueden acoger, por ser de una provincia catalogada con problemas de despoblación, somos un pueblo minero que está en proceso de transición ecológica, con todo lo que ello implica.

También quiero resaltar que lo que encontrarán las empresas que diferencian Andorra de cualquier otra ubicación es el capital humano. Un número de profesionales en la industria, transporte, etc. acostumbrados a los turnos y al 24/7, que reconocerá y valorará la apuesta por Andorra.

El cierre de la central térmica ha supuesto un golpe importante para el empleo de la zona. ¿Qué medidas se están tomando para revertir esta situación?

No solo ha impactado de forma significativa en el empleo. Ha supuesto un revés en todos los ámbitos económicos y sociales. El cierre se ha realizado sin tener cubierto el vacío que ha supuesto, pero no podemos permitirnos no centrar todos los esfuerzos en solucionar y aprovechar la experiencia de depender de un sector concreto o de una gran empresa.

Es inexorable que se involucren todas las administraciones y se optimicen las medidas y esfuerzos. Estamos en un punto en el que deben empezar a materializarse ya las cosas.

¿El futuro de Andorra sigue vinculado a la producción de energía?

No solo Andorra, toda la provincia se va a convertir en un punto productor de energía. Pero no permitiremos que vuelva a suceder el hecho de que únicamente seamos un punto productor de energía que permita el desarrollo de otras zonas olvidándose de este territorio. Igualmente, la dependencia de un único sector conlleva los problemas a los que nos ha llevado el fin del sector minero – eléctrico.

¿Qué otros sectores pueden tener proyección en la localidad?

En Andorra puede desarrollarse lo mismo que en cualquier otro lugar. Estamos trabajando en distintas líneas que abarcan el sector agroalimentario, de movilidad, de producción de componentes o en hidrógeno verde...

La innovación deberá regir cada uno de los proyectos de cada uno de los sectores, por lo que la vinculación con la universidad debe materializarse. E insisto, sin olvidar nuestros recursos endógenos y nuestro mayor valor. El capital humano muy profesionalizado, pero sobretodo, comprometido y con una prioridad: seguir viviendo en Andorra.

El momento debe verse como una oportunidad desde todos los ámbitos, empresariales en todos sectores y de las administraciones para desarrollar una transición diversificada, sostenible y respetuosa medioambientalmente que no solo sujete población, sino que atraiga.

- Parque empresarial de Andorra (PEAN) Características

Superficie total: 1.812.000 m2

Superficie mínima parcelas: 10.000 m2

Superficie máxima parcelas: no hay límite

Parcelas: 8

Libres: 5

Infraestructuras

Pavimentación: sí

Tipo de pavimento: asfalto

Iluminación: sí

Red de incendios: no

Ferrocaril: cargadero proyectado, pendiente de ejecución.

Abastecimiento

Agua potable: sí

Acometida alternativa: agua de proceso

Procedencia: pozo

Depósito de agua: sí

Caudal máximo: 2 m3/h

Dureza: 28-45 ph 7,6 – 7,8

u Suministro de energía

Gas: sí

Suministro eléctrico: sí

Tipo de suministro (alta/baja): alta/ baja

Centro de transformación: sí

Potencia eléctrica: 56.000

Voltaje de líneas: 132-30-15k

Comunicaciones

Red telefónica: sí

Banda ancha: sí

Vertidos

Red de saneamiento: sí

Lugar de vertido: val común

Depuradora: sí

Canon de vertido: sí - Polígono industrial La Estación Características

Superficie total: 958.000 m2

Superficie libre: 150.000 m2

Superficie mínima parcelas: 500 m2

Superficie máxima parcelas: no hay límite de parcela máxima

Parcelas: 106

Libres: 43

Infraestructuras

Pavimentación: sí

Tipo de pavimento: asfalto

Iluminación: sí

Red de incendios: sí

Abastecimiento

Agua potable: sí

Acometida alternativa: sondeo

Procedencia: red municipal

Depósito de agua:

Otras características: Potabilizada y red de agua para uso industrial

Tratamiento previo: sí

Caudal máximo: 6m3/h

Dureza: 28-45, Ph 7,6-7,8

Suministro de energía

Gas: sí

Suministro eléctrico: sí

Tipo de suministro (alta/baja): alta, media y baja tensión

Centro de transformación: sí

Potencia eléctrica: 10.000

Voltaje de líneas: 45.000/ 15.000/ 400

Comunicaciones

Red telefónica: sí

Banda ancha: sí

Vertidos

Red de saneamiento: sí

Lugar de vertido: río Regallo

Depuradora: municipal

Características de la depuradora: fangos activos

Canon de vertido: sí