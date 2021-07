¿En qué casos puede mejorar la Medicina Regenerativa la calidad de vida de los pacientes? La doctora Guallar responde

La doctora Elena Guallar, miembro del equipo de especialistas de la Clínica Cres Phisiup en Zaragoza, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre tendinosis, usos de la Medicina Regenerativa y dolor tras una contusión.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Tendinosis

Pregunta del lector: Buenos días, doctora. Sufro constantemente dolores fuertes en los tendones de los pies. Me los cuido bastante con hielo, fisio y reposo, pero me siguen doliendo constantemente. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias.

Respuesta de la doctora: Buenos días. Si ya tiene un primer tratamiento, con todo lo que indica, y continúa el dolor, acuda a consulta para poder valorar el grado de tendinosis o si es una manifestación a otra patología concomitante. Esto solo se puede valorar con una exploración física y pruebas diagnósticas, que se pueden realizar para llegar al correcto diagnóstico y, a partir de ahí, poder plantearle un tratamiento eficaz. En dependencia de esto, desde la Medicina Regenerativa se le puede plantear el tratamiento efectivo en su caso. Un saludo.

Usos de la Medicina Regenerativa

Pregunta del lector: Según resonacia magnética de raquis lumbar sin administración de contraste venoso. Hallazgos: actitud escoliótica lumbar de convexividad izquierda, correcta alineación del raquis lumbar en el plano sagita. Leve espondilosis L4, L5, sin abombamientos discales significativos. Osteocondrosis L5, S1, con marcada disiminución de la altura discal e irregularidad de la superficie de los platillos vertebrales. Edema óseo en la vertiente anterior del hueso subcondral de ambos cuerpos vertebrales, especialmente en la vertiente izquierda, indicativo de lesión ósea aguda. Abombamiento discal que produce estenosis leve bilateral de agujeros de conjunción. destacando la afectación izq. Artrosis facetaria lumbar inferior con irregularidad de las superficies articulares y leve hipertrofia de ligamentos amarillos. Según este informe, el médico le dijo a mi mujer que, prácticamente, estaba desahuciada y que tomara antiinflamatorios y calmantes. Nos han hablado de tratamiento con células madre. ¿Me podrían decir qué es lo que debemos hacer y a dónde recurrir? Vivimos en Las Palmas y no sabemos qué hacer. Muchas gracias desde ya por su atención.

Respuesta de la doctora: Buenos días. Una opción a valorar se la podemos ofrecer desde la Medicina Regenerativa. Se está avanzando mucho en la patología de columna con distintos tratamientos a plantear según el alcance de la patología y la clínica que esta presenta. En cualquiera de nuestras clínicas se le puede atender (Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca). Es importante tanto poder explorar y hablar con la paciente, como el hecho de ver las imágenes que pueda aportar de pruebas realizadas. Un saludo.

Dolor tras una contusión

Pregunta del lector: Buenos días. He tenido una caída en la acera. Me han realizado Rx y resonancia y me han diagnosticado bursitis prepatelar y condromalacia rotuliana incipiente rodilla derecha. Lo que estoy notando es adormecimiento y frío desde la rodilla hasta el pie. No estoy cómoda ni tumbada y menos sentada. ¿Es normal? Llevo 15 días con analgésicos, voltaren y frío.

Respuesta de la doctora: Buenos días. Debido a la contusión y a la consiguiente bursitis e inflamación del resto de estructuras blandas de la articulación de la rodilla puede aparecer la sintomatología por compresión de estructuras nerviosas y vasculares que se manifiesten con la clínica en pie que comenta. El tratamiento debería hacer su efecto de forma inminente tras 15 días. En caso contrario, debería acudir a revisión. En cuanto a un tratamiento innovador, rápido y efectivo tanto para la clínica aguda inflamatoria, como para esa condromalacia incipiente y evitar que evolucione, debo comentarle, la buena respuesta de dichas lesiones con la Medicina Regenerativa. Acuda a la consulta en nuestra clínica y se le puede plantear un tratamiento eficaz y duradero en el tiempo.

