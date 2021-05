"La prótesis discal lumbar nos permite tratar la columna sin perder movilidad"

El traumatólogo Daniel Iglesias, miembro del equipo de especialistas de Quirónsalud Zaragoza y experto en cirugía de columna, responde este jueves, 27 de mayo, en directo a las dudas enviadas por los lectores en un encuentro digital celebrado en las instalaciones de HERALDO.

Pregunta del lector: Buenas tardes. Soy una paciente de 47 años. El 10 de diciembre de 2020, sufrí un accidente de tráfico, me dio otro vehículo por detrás. Esa tarde empezarían las molestias en cuello y lumbares. Al día siguiente, los vértigos, efecto borrachera, según el movimiento de cuello. A los dos días no podía girar el cuello hacia la izquierda y molestias en el hombro y brazo (no puedo llevar peso con ese brazo, repercute en hombro y cuello, sensación de tener ese brazo más corto). Me dan 20 sesiones de 20 minutos de fisio, por el seguro de mi coche. Me dan el alta cuando ya muevo el cuello, aunque yo insisto en que no me encuentro bien y sigo con dolor. Al poco tiempo, empiezo a sentir hormigueo en los dedos de la mano. Actualmente tengo dolor intenso hombro, brazo, mano, cuello, empezando a no dormir bien, me despierto de dolor. Me han hecho radiografías en la Seguridad Social y en Maz, con diagnóstico cervicalgia. En la prueba biomecánica no me dieron resultados. Y en la resonancia magnética cervical, me pone conclusión: desplazamiento difuso discovertebral C6-C7 de predominio paracentral-foraminal izdo que produce estenosis moderada de canal central y foraminal izda, con potencial compromiso radicular (raíces C7 y C8 izdas). Desde diciembre vamos probando distintos tratamientos. Actualmente me lleva el médico de cabecera y este es el tratamiento nuevo para esta semana:

Omeprazol 20 mg (1 mañana/1 noche)

Adolonta 50 mg (1 mañana/1 noche)

Gabapentina 100 mg (1 mañana/2 noche)

Naproxeno 500 mg (1 mañana/1 noche)

La semana pasada me derivaron a la unidad musculoesqueletica. ¿Rehabilitación? Tengo cita para el 30 de junio. Me gustaría saber su opinión, si es algo que se me va a quedar crónico... si mejora con rehabilitación... ¿Tratamiento más específico que me calme el dolor 10 horas al día? ¿Visitar al traumatólogo?, ¿neurocirujano? ¿Es una dolencia que se pueda operar? Espero que me pueda orientar y ayudarme, ya que pasa el tiempo y en lugar de mejorar, mis síntomas y dolor empeoran. Muchas gracias por su atención Dr. Iglesias.

Respuesta del doctor: A la vista de sus pruebas, usted padece una hernia discal cervical. Afortunadamente, generalmente, no precisa de un tratamiento quirúrgico, evolucionando en muchas ocasiones sin secuelas. La medicación que le han pautado es completamente apropiada. De la misma manera que el tratamiento rehabilitador que le realizarán le ayudará a mejorar sus síntomas. No obstante, dado el tiempo de evolución de sus sintomatología, a mi juicio le recomendaría asociar una terapia infiltrativa, dado que con la medicación prescrita no están controlados sus síntomas. Si sus molestias pese a la medicación, rehabilitación e infiltración no mejorasen, mi recomendación sería realizarle un tratamiento quirúrgico que consistiría en retirar esa hernia y sustituir su disco dañado por una prótesis.

Pregunta del lector: Buenas tardes. Me operaste en 2018, realizándome una artrodesis l4, l5 y s1. Hubo rechazo del material y me lo han tenido que retirar y rellenar con material morfogenético. No sé muy bien cuál puede ser el resultado a largo plazo de esta operación, llevo operado un mes pero no me encuentro muy bien. ¿Este material hace la misma función que la artrodesis de metal o tiene más limitaciones y tiene un tiempo limitado o es tan resistente como lo anterior? Gracias

Respuesta del doctor: Lamentablemente, en algún caso excepcional, el material metálico se rechaza. Cuando ello sucede, la mejor alternativa es conseguir una fusión con hueso y sustituto biológico como le han realizado obteniéndose la misma función y resistencia. No obstante, exige llevar una faja para dar soporte a la columna durante el tiempo en que consolida que suele ser de 4-6 meses.

Pregunta del lector: En 2015 se me diagnosticó una hernia discal cervical (C5-C6), que fue tratada con Lyrica y fisioterapia, habiendo remitido hasta su desaparición los síntomas: dolor agudo en el cuello y en el brazo derecho. Hoy, en 2021, tengo 65 años y estoy jubilado, constituyendo mis labores principales el mantenimiento de un amplio huerto-jardín. Pues bien, seis años después de la crisis inicial, han vuelto a aparecer los síntomas, aunque no tan agudos como en 2015: ligera molestia en el cuello y dolor agudo y punzante en el brazo derecho (en el codo más exactamente) cuando realizo esfuerzo físico. Sin esfuerzo, en reposo, no hay dolor. No he tomado ningún medicamento, tan solo me he sometido a 10 sesiones de fisioterapia, tras las cuales han mejorado las molestias en el cuello, no así el dolor del brazo, que continúa intenso con el esfuerzo físico.

Respuesta del doctor: Lo ideal sería volver a estudiar su caso con una resonancia para poder ver cuál es el estado actual de su lesión. Con mucha frecuencia, esa hernia se ha podido reabsorber y lo que nos queda es ahora un problema residual degenerativo. Generalmente, con fisioterapia e infiltraciones, la sintomatología se resuelve. En casos refractarios, la cirugía puede ser una buena solución. Si bien, seguramente, con una terapia infiltrativa sería sufciente.

Pregunta del lector: Buenas doctor. Hace 10 días me realizaron una artrodesis L5S1 con caja intersomatica de 10 mm. Ahora tengo dolores que antes no tenía, supongo que serán debido a la operación. La pregunta es, ¿cuánto pueden durar estos dolores? La faja lumbosacra que tengo que llevar, ¿la tengo que llevar solo estando de pie o también estando sentado? Muchas gracias y un saludo.

Respuesta del doctor: Ánimo, estás en la fase de posoperatorio inicial, que es la fase más dura y que generalmente se prolonga en torno a un mes. Si la evolución es acorde a los plazos habituales, a los tres meses podrás realizar una vida ya bastante activa para generalmente recuperar una vida prácticamente normal a los seis meses. Respecto a la faja, yo recomiendo llevarla puesta durante 2-3 meses solo para cuando camines o vayas a realizar pequeños esfuerzos.

Pregunta del lector: Buenos días, doctor. ¿Qué opina del reemplazo de disco lumbar? ¿Practican ustedes esa técnica? Gracias y un saludo.

Respuesta del doctor: Cuando tenemos un disco degenerado, disponemos de dos opciones: o bloquearlo (artrodesis) o sustituirlo (prótesis). Para decidirnos sobre qué opción es la idónea, deberemos realizar un estudio individualizado del paciente, para valorar si es candidato a dicha prótesis o no. La prótesis ofrece muchas ventajas, destacando el mantenimiento de la movilidad de la columna y evitar que se desgasten los discos vecinos. Además, presenta la ventaja de que no altera en absoluto la musculatura de la columna lumbar por lo que la recuperación es también más rápida. En clínica Quirón, llevamos 10 años realizando esta técnica, para lo cual nos formamos en Alemania, en el centro de referencia con más experiencia internacional, obteniendo unos resultados magníficos con esta técnica.

Pregunta del lector: Doctor, no sé el término exacto, mielopatía por presión cervical. Estoy a la espera de que me deriven al especialista pero el tiempo ya es muy largo y no puedo más de dolores. Me gustaría su opinión. Saludos.

Respuesta del doctor: La mielopatía se produce cuando existe lesión medular. Si usted tiene ese diagnóstico por resonancia, debería ser valorado con celeridad por un especialista.

Pregunta del lector: Mi pregunta es la siguiente: ¿es posible que el nervio del brazo se halle resentido y que pese a haberse atenuado el pinzamiento del nervio en las vértebras cervicales (gracias a la fisioterapia), este, el nervio, continúe reaccionando con dolor ante el esfuerzo físico? ¿Es posible que el nervio del brazo se recupere y el dolor se extinga, sometiendo el brazo a un prolongado y decidido reposo o considera usted que sería conveniente favorecer dicha recuperación mediante la ingesta de algún medicamento? Agradecería su cualificada opinión al respecto. Atentamente.

Respuesta del doctor: Para valorar el estado del nervio, podemos realizar un estudio neurofisiológico. Para mejorar, disponemos de varias opciones. La fisioterapia nos puede ayudar, así como también las terapias infiltrativas con medicina regenerativa. Desde el punto de vista de la medicación, disponemos en el mercado de múltiples fármacos y productos de parafarmacia que ayudan a esa regeneración nerviosa.

Pregunta del lector: Buenos días, desde hace años tengo sordera parcial en un oído y según mi otorrino es por culpa de las contracturas cervicales que tengo desde hace años. Es unilateral. El problema empezó justo al contrario. Empecé una mañana de manera exagerada y tenía que salir a la calle con un tapón puesto en ese oído, a lo largo del día se me pasaba y a la mañana siguiente igual, hasta que una tarde empecé a oír menos de lo normal y ahí se quedó la sordera. ¿Es verdad que una contractura cervical, para la que llevo años yendo al fisio sin notar mejoría alguna, pueda provocar una sordera durante tanto tiempo? Gracias por su atención.

Respuesta del doctor: En principio, la patología cervical no afecta al sentido del oído desde el punto de vista de la audición.

Pregunta del lector: En la última resonancia que me practicaron hace aproximadamente un mes en la espalda me diagnosticaron: discopatías degenerativas de los tres últimos niveles lumbares, con deshidratación de los núcleos pulposos leve reducción asociada de la altura discal en L3-L4.

Extrusión hemiaria dependiente del disco L4-L5, de localización paramedial y preforaminal derecha que presenta nivelación en dirección caudal, hasta la región subarticular homolateral. Compromete a la raíz eferente L5 en su receso lateral, comprimida. El disco L5-S1 muestra una protrusión posterocentral de amplia base, con escasa amplitud del canal asociado, contactando con la salida de el saco de las raíces eferentes SI de ambos lados. Incipientes fenómenos degenerativos las articulaciones interapofisarias L4-L5 y L5-S1. Tengo episodios frecuentes de lumbalgia y en el mes de enero por primera vez experimenté una fuerte ciática por la que estuve un mes de baja. Puedo llevar más menos mi día a día (con dolor/molestias permanentes) pero con muchas limitaciones: no puedo hacer deporte, problemas para andar más de 45 minutos, no puedo estar parado de pie... En todas las valoraciones hasta ahora me indican que descartan una posible intervención. ¿Coincide usted en la opinión? Saludos cordiales y gracias de antemano por su respuesta.

Respuesta del doctor: La decisión de un tratamiento u otro depende tanto de las lesiones que presenta, de las limitaciones que le ocasiona, así como de las expectativas de función con las que el paciente se conforma. A la vista de la información que nos remite, yo comenzaría su tratamiento con fisioterapia y terapias infiltrativas, asociando medicina regenerativa, consiguiéndose, generalmente, muy buenos resultados. Si no tuviésemos mejoría, le recomendaría realizar un tratamiento quirúrgico, que según la resonancia, pudiera ser por endoscopia, lo cual ayudará a una recuperación muy rápida dada su mínima agresividad, ya que supone operarse de la columna a través de una incisión de tan solo 8mm.

Pregunta del lector: Estimado. ¿Qué opinión le merece la resonancia terapéutica para tratamiento de diferentes patologías de las cervicales ? Gracias.

Respuesta del doctor: No existe ninguna evidencia científica al respecto.

Pregunta del lector: Diagnosticada de protrusiones lumbares predominio izdo L3-L4-L5. En L2 -L3 alteración de los platillos vertebrales. Lordosis lumbar pronunciada. Mi pregunta: ¿es posible con ejercicios de rehabilitación y entrenamiento de fuerza para fortalecer los ligamentos y músculos, que remitan esas protrusiones? Tengo también sobrepeso. 55 años. ¿Y complejos vitamínicos con hialurónico, sulfato de glucosamina y condroitin sulfato son adecuados como complemento? Muchas gracias.

Respuesta del doctor: Es fundamental conseguir un buen armazón muscular alrededor de nuestra columna, que protegerá los discos de la misma. Para ello, es muy importante realizar unos ejercicios guiados que potencien esa musculatura pero sin dañar los discos. A su vez, el sobrepeso sería un aspecto importante que deberíamos mejorar, de la misma manera que retirar el tabaco si fumásemos. Los complejos vitamínicos, colágeno e hialurónico, nos puede ayudar también, si bien en discopatías como la suya en Instituto Aragonés de Traumatología confiamos más en infiltraciones con terapias regenerativas, que tienen un efecto más directo y controlado.

Pregunta del lector: Buenos días. Me pongo en contacto con usted, para que me dé su opinión en la forma de proceder, a ver el resultado de mi última resonancia, fue realizada el mes de abril. Soy una persona de 45 años y hace dos años que estoy pendiente de cita en traumatología del salud. Actualmente estoy con tratamiento de arcoxia.

Respuesta del doctor: Puede citarse cuando quiera en clínica Quirón y valoraremos su caso.

Pregunta del lector: Buenos días. Quería trasmitirles una pregunta para el doctor Daniel Iglesia Aparicio para su consulta en directo del día 27 mayo. Tengo problemas de vértigos y equilibrio, consultado con otorrinos y realizadas pruebas creen que podría deberse a las cervicales. ¿Qué pruebas me tendría que realizar para que me hicieran un estudio? Gracias. Un saludo.

Respuesta del doctor: Lo ideal sería realizar un estudio de imagen con radiografía y resonancia para poder estudiar su zona cervical, que en ocasiones es la causante de esa sintomatología de vértigos.

Pregunta del lector: Buenos días doctor, hace 8 o 9 años me diagnosticaron discopatía degenerativa en l5-s1, a día de hoy no tengo molestias pero este mes diagnosticaron coccigodinia que no se si ha tenido que ver y en la resonancia que me realizaron sigue viéndose la discopatía. ¿Hay alguna manera de revertir el estado de ese disco? Saludos-

Respuesta del doctor: Lo primero, tranquilizar, tener una discopatía degenerativa es una situación muy frecuente conforme vamos cumpliendo años y se considera un proceso natural del envejecimiento. No presentando síntomas de lumbalgia, le restaría importancia. No obstante, si queremos mejorar o al menos que no empeore dicha discopatía, lo fundamental es una buena higiene postural, controlar nuestro peso corporal, no fumar y valorar la realización de una terapia regenerativa intradiscal.

Pregunta del lector: Buenos días. En mi caso tengo una hernia discal entre la L5 y la S1. Llevo varios meses con dolores tipo ciática. Me han recomendado realizar una rizolisis para disminuir el dolor. ¿En qué consiste esta técnica y qué riesgos conlleva para el paciente? En cuanto a la cirugía por endoscopia, ¿qué porcentaje de éxito tiene su equipo realizando esta operación? ¿Cuánto tiempo llevan realizándola y cuántas intervenciones aproximadamente llevan realizadas? Gracias, un saludo.

Respuesta del doctor: Si tiene una hernia discal, la rizolisis le podrá mejorar su dolor lumbar. Si bien, el dolor radicular por la pierna tipo ciática no mejorará. La rizolisis es una técnica muy segura, con mínimo riesgo que se realiza de forma ambulatoria. Respecto a la endoscopia, es una técnica que permite extraer la hernia discal que comprime el nervio desapareciendo su dolor ciático desde el principio, y ello a través de una incisión de tan solo 8mm, lo cual disminuye el dolor posoperatorio, los plazos de recuperación y de baja laboral con una mínima hospitalización, menor riesgo quirúrgico y retornando a una vida prácticamente normal casi desde el principio. Es la cirugía más mínimamente invasiva del mercado. La realizamos desde hace cinco años en clínica Quirón tras nuestra formación en Alemania, con unos resultados magníficos en nuestros pacientes. De hecho, somos centro de formación a nivel nacional para otros especialistas que quieren aprender esta técnica, realizando, aproximadamente, 125 casos anuales.