El doctor Mikel Sanz responde a las dudas sobre dolor cervical, lipoma intramuscular y mosaicoplastia

El doctor Mikel Sanz, miembro del equipo de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las preguntas enviadas por los lectores al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre dolor cervical, lipoma intramuscular y mosaicoplastia.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Dolor cervical

Pregunta de la lectora: Soy una mujer 36 años y desde hace años tengo dolor en la zona cervical. La última vez que me pasó me recupere rápido, pero resulta que me ha vuelto el dolor. En la cuarentena no me molestaba nada pero he vuelto al trabajo y no puedo aguantar de dolor. Me gustaría que me dieran una solución.

Respuesta del doctor: En este período de confinamiento hemos disminuido la actividad física y hemos tomado posturas en el sofá o en la silla de trabajo que nos pueden provocar lesiones. En estos casos se pueden desarrollar dolores en la región cervical como comentas. Probablemente, al haber tenido dolor previamente sea algo postural, pero convendría estudiarlo. Una exploración y prueba de imagen correcta nos llevará a un diagnóstico más preciso. En primer lugar interesa adoptar ejercicios y rutinas que mejoren nuestro control postural y nuestro tono muscular. Además, la fisioterapia ayuda mucho en estos casos a conseguirlo. Si además encontráramos alguna otra alteración en la exploración o pruebas de imagen habría que añadir otros tratamientos si fuera preciso. De todas formas para ello lo ideal es una valoración en consulta.

Lipoma intramuscular

Pregunta del lector: Buenas. Hace tres meses me extirparon un lipoma intramuscular de unos 11 centímetros localizado por encima de la rodilla. La cicatrización ha sido perfecta, pero lo noto por dentro acartonado e inflamado, aunque hago mis ejercicios de gimnasia sin dolor. Me pregunto si es normal o debo consultar con mi cirujano.

Respuesta del doctor: Los lipomas intramusculares son tumores benignos que no solo se presentan debajo de la piel en el plano subcutáneo sino que se infiltran en el músculo. Este tipo de lipomas dejan más secuelas que los subcutáneos exclusivamente porque para extraerlos hay que realizar una sección muscular. Esto provoca que quede una cicatriz muscular similar a la que se produce cuando hay una rotura de fibras. En musculaturas grandes pueden ser limitantes y provocar una cicatriz que moleste o limite funcionalmente. Además en la zona de la piel o en la región de la cicatriz puede quedar una tiempo una zona acorchada. En este caso, lo mejor sería que realizara una valoración por el cirujano para estudiar posibles soluciones. Las cicatrices musculares se pueden beneficiar del tratamiento con células madre o plasma rico en plaquetas. En cuanto a la cicatriz, hay casos de cicatrices hipertróficas que deben ser tratadas si son molestas o provocan limitación para la función de la rodilla.

Mosaicoplastia de tobillo

Pregunta del lector: Hola. En agosto del 2019 me realizaron una mosaicoplastia de tobillo izquierdo. Para llegar, picaron parte de la tibia y luego la unieron de nuevo con dos tornillos. Mi pregunta es, ahora meses después, sigo con mucho dolor a pesar de que ya camino bien. ¿Debería usar una tobillera para que mi tobillo se sienta mas estable al caminar? ¿Puede que me ocurra algo más?

Respuesta del doctor: La lesión que requiere hacer una mosaicoplastia en el tobillo se debe a que el cartílago se ha lesionado, ya sea de manera traumática o no. La solución con la mosaicoplastia lo que intenta es poner cartílago sano de otra zona en la que este no es imprescindible en otra zona lesionada en la que se necesita. Es una cirugía compleja que en esta articulación requiere abrir parte de la tibia para abordar el astrágalo y luego fijarlo con dos tornillos como usted comenta. En teoría no debería provocar ninguna inestabilidad en el tobillo como tal. Es normal que después de la cirugía se note algo de debilidad muscular por la inmovilización, pero eso debe tratarse con fisioterapia si no hay ninguna lesión más asociada. En cuanto a la lesión de cartílago, a veces no se consigue su integración completa y en esos casos se beneficiaría de potenciación con células madre o plasma rico en plaquetas. Lo ideal es un correcto seguimiento en consulta para que no aparezca ninguna complicación y si aparecen tratarlas a tiempo.

