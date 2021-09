‘La distancia justa’, un retrato en primera persona del tumor cerebral

La Sala f/DKV, ubicada en la Torre DKV -en la calle de María Zambrano, 31, en Zaragoza-, acoge, desde ayer y hasta el próximo 10 de octubre, la exposición fotográfica ‘La distancia justa’, un viaje emocional a través de la enfermedad de su autor, Pepe Guinea, quien fue diagnosticado de un tumor cerebral en el año 2010.

Esta exhibición muestra la obra ganadora de la beca DKV del Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín 2019. En ella, Guinea relata en primera persona la grave enfermedad que le diagnosticaron, un tumor cerebral, y el proceso de curación al que se sometió. Con este trabajo busca homenajear a los que, como él, tienen un día a día tan duro para ellos como desconocido para los que no lo han sufrido nunca.

"Durante este tiempo, la fotografía ha sido mi guía, mi confidente, mi terapeuta -explica Guinea-. Una puerta que me permitió cruzar a un mundo donde podía ser fotógrafo en lugar de enfermo, tomando cierta distancia del desánimo y la ansiedad".

La presentación de la exposición, que tuvo lugar ayer, contó con la participación de Guinea y con la presencia de Gervasio Sánchez, fotoperiodista y director del Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín.

Búsqueda de referentes

"El día siguiente a mi primer diagnóstico, comencé la búsqueda de algún rastro que alguien hubiera podido dejar acerca de su proceso. Un diario de viaje, un cuaderno de bitácora… algo que me señalara el camino y me indicara cuáles eran las pautas a seguir para sobrevivir a esta situación que se avecinaba terrible y compleja -apunta Guinea sobre la génesis de esta serie fotográfica-. Alguien tiene que haberlo logrado y en algún sitio debe de haber recogido cómo", se planteaba.

Al no encontrar aquello que esperaba, Guinea cuenta: "Me dediqué a leer todo lo que cayó en mis manos acerca de la enfermedad y puse fe ciega en todo tipo de tratamientos alternativos durante el tiempo que tuve antes de que mi estado se complicara".

Tras la confirmación de la malignidad del tumor en 2016, Guinea tuvo que someterse a tratamientos de radioterapia y quimioterapia. "Los años posteriores han sido un regalo. He podido recuperarme física y anímicamente más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar".

"Recurrí a la fotografía al comienzo de este viaje, resucitando un sueño que quedó aletargado durante mucho tiempo". Después de un breve encuentro con el cine y la fotografía durante su adolescencia, Guinea tuvo una larga carrera como desarrollador de ‘software’. El fotógrafo ha estudiado diversos cursos en la escuela EFTI de Madrid y realizó el Master PhotoEspaña en teorías y proyectos artísticos en 2015.

Sobre su pasión, señala: "Me ha acompañado en un baile que aún no ha terminado, acercándome y alejándome de diferentes situaciones para capturar lo que en cada momento he necesitado ver, comprender, sentir. Ayudándome a encontrar el equilibrio entre quedarme pegado a algo o alejarme demasiado". "Ha sido también una trinchera donde refugiarme en momentos hostiles, o un oráculo al que consultar acerca del futuro que podía venir, a través de un vistazo al pasado que había ido recogiendo. Sea este mi homenaje a ella", concluye.

Un espacio expositivo abierto para hablar de salud

En el año 2014, la aseguradora DKV trasladó su sede corporativa a una de las torres que conforman el World Trade Center de Zaragoza, ubicado en la calle de María Zambrano, 31. Allí creó un espacio abierto a la ciudadanía en el que poder conversar sobre salud, arte y medioambiente, entre otros temas, a través de distintas disciplinas.

Este lugar fue entonces la Sala Multiusos de la Torre DKV, que más tarde pasó a ser el f/DKV, centro de fotografía con causa, un espacio que nació con la pretensión de convertirse en un lugar de referencia en Aragón.

Desde su inauguración, la sala ha acogido más de 30 proyectos expositivos de todas las disciplinas artísticas -pintura, escultura y dibujo-, tanto piezas de DKV como de otras colecciones y autores. Además, se han desarrollado más de 150 eventos dirigidos a públicos diversos, siempre bajo el enfoque de la promoción de los hábitos saludables y la salud.