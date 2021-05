India Martínez presta su voz a 'Canciones para los que no quieren escuchar', un proyecto de DKV para concienciar sobre cómo el medioambiente influye en la salud humana

'Canciones para los que no quieren escuchar' es el nuevo proyecto con el que DKV quiere comunicar, a través de la música, la relación directa entre el medioambiente y la salud humana. Mediante canciones compuestas por destacados artistas españoles, se busca concienciar sobre problemas medioambientales que afectan a la salud del planeta y de las personas, como la contaminación atmosférica, por plásticos y el déficit de naturaleza.

Para presentar esta iniciativa, India Martínez unió este martes, 12 de mayo, su voz a la de DKV en la lucha activista por un entorno más saludable en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid, donde interpretó la primera canción sobre la contaminación atmosférica, 'Dejamos de respirarnos', compuesta también por ella. El acto también contó con una mesa redonda con en la que participaron Josep Santacreu, consejero delegado de DKV; José Ángel Rupérez, presidente de Ecodes; Marta Pahissa, responsable de transformación ambiental de DKV; y Miguel García Lamigueiro, director de Comunicación y Negocio Responsable de DKV, como moderador.

Según el informe 'El aire que respiras' del Observatorio de Salud y Medioambiente de DKV y Ecodes, 93.000 muertes prematuras en España están asociadas a la contaminación. Por otro lado, estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que hay 101 enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica, como la ansiedad, temas cardio-respiratorios, cánceres como el de vejiga…

Además, el 3% de la mortalidad en España está vinculada con los efectos a corto plazo de este tipo de contaminación –es decir, la polución actúa como factor precipitante-. Esto supone nueve veces más muertes que las causadas por accidentes de tráfico o una sexta parte de las debidas al tabaco. Por eso, DKV quiere concienciar y animar a actuar para poner freno al impacto negativo de una mala salud del medioambiente sobre la humana.

Durante el encuentro que tuvo lugar este martes, el CEO de DKV, Josep Santacreu, explicó el proyecto y estrategia de cambio climático 2030 llamado 'Planeta Salud' y remarcó: "Como activistas de la salud que somos, consideramos que ha llegado el momento de ir más allá: intentar llegar a los que todavía no dan la importancia que merece al cambio climático, a la contaminación y a lo que supone para la salud de las personas. El propósito de 'Canciones para los que no quieren escuchar' es, precisamente, llegar a esas personas, 'democratizar' la divulgación para que los que aún no han tomado conciencia, lo hagan”.

Por su parte, el presidente de Ecodes, José Ángel Rupérez, señaló la importancia de las alianzas para frenar el cambio climático. “Cada persona o entidad puede y debe avanzar con éxito en la lucha contra el cambio climático, pero si además se alía con otras con el mismo objetivo y se comunican sus compromisos y avances, se conseguirá mucho más y se logrará antes”, expuso.

La responsable de transformación ambiental de DKV, Marta Pahissa, ha ejemplificó cómo afecta la contaminación atmosférica a la salud. "El último informe de la Agencia Europea del Medioambiente, publicado en noviembre de 2020, indica que la exposición prolongada a partículas respirables (PM2, 5) causó una mortalidad prematura de 379. 000 personas en la Unión Europea durante 2018”.

Por último, la cantante India Martínez presentó en exclusiva la canción 'Dejamos de respirarnos', un tema que habla de cómo la contaminación afecta a nuestra salud y de la necesidad de “dejar de mirarnos el ombligo y entender que salvar cielos y mares también es salvarnos a nosotros mismos”. Desde hoy la canción está disponible en Spotify y el videoclip puede verse en Youtube.

Todas estas acciones forman parte de un proyecto de 'branded content', por lo que, además, DKV ha puesto en marcha una plataforma de contenidos donde podrá consultarse información relevante sobre la relación entre la salud de las personas y el medioambiente, sobre la que destaca un documental protagonizado por India Martínez y Leo Gutson, director de Negocio Responsable de Ecodes, en el que mantienen una charla sobre cómo la contaminación atmosférica afecta a la salud y a nuestro día a día y que también cuenta con una entrevista de la periodista Berta Collado, en la que la artista desvela las claves de la composición de la canción.

La estrategia de DKV contra el cambio climático

DKV, empresa activista de la salud, presentó a finales del 2020 'Planeta Salud', la estrategia de la compañía para contribuir a frenar el cambio climático hasta 2030. Algunos de los compromisos de la compañía son llegar a ser la primera aseguradora climático-positiva del país, compensar todas las emisiones generadas por la empresa desde su creación o plantar un millón de árboles antes del 2030.

La aseguradora lucha contra el cambio climático desde hace más de 15 años: en 2004 comenzó a medir sus emisiones y a tomar medidas para mitigar su impacto. De ahí que, en la actualidad, pueda presumir de haberlas reducido en más de un 90,65%, ser CeroC02 en huella operacional desde 2007 y haberse posicionado como huella positiva desde el 2019.

Además, ha incorporado el discurso ambiental a sus productos y servicios, como los seguros de hogar ecológicos y el ecofuneral. Además, ha presentado 13 informes del Observatorio DKV de Salud y Medioambiente, ha formado a 397 niños en las academias de 'Plant for the Planet' y en 2013 inició las primeras plantaciones de árboles con empleados voluntarios.

Activistas de la salud

En marzo del 2020, DKV presentó su nuevo posicionamiento de marca 'Activistas de la salud', con el que apela directamente a la sociedad a involucrarse de manera directa en causas como el cuidado del medioambiente, la inclusión de las personas con discapacidad, la alimentación saludable, la lucha contra la obesidad infantil y el bienestar de la mujer.

DKV impulsa desde hace tiempo iniciativas relacionadas con estas causas para divulgar y promover acciones que mejoren la salud y el bienestar de las personas y del planeta. Proyectos como #LaHoraDeCuidarse con el Club de las Malasmadres, que promueve que las mujeres dediquen tiempo a su cuidado personal; #DKVapptívate de prevención de la obesidad infantil; el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente y la Fundación Integralia DKV son buenos ejemplos de ello.

Sin embargo, la compañía aseguradora da un paso más y se convierte en activista con este nuevo posicionamiento atrevido, directo y con un tono más reivindicativo que recuerda que “el momento de actuar es ahora”.

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros de salud y consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes.