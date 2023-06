Diabetes tipo II, pruebas de tiroides y lesiones en la mucosa gástrica: la doctora Medrano resuelves las dudas de los lectores

La doctora Ana Lidia Medrano es especialista en Endocrinología y Nutrición en la clínica zaragozana Paracelso Sagasta y ha dado respuesta a las cuestiones que los lectores de Heraldo.es han enviado al Consultorio Médico. En esta ocasión, la doctora ha respondido sobre lesiones en la mucosa gástrica, pruebas de tiroides y diabetes tipo II y alimentación, dando algunas nociones básicas acerca de dichas dolencias y recordando la importancia de la atención personalizada.

Puede enviar sus dudas a través de consultaatumedico.heraldo.es. La doctora responderá de manera mensual.

Lesiones agudas en la mucosa gástrica

Pregunta del lector: Soy diabético, me han realizado una endoscopia siendo el resultado: lesiones agudas en la mucosa gástrica. ¿Es muy grave? ¿Qué puedo comer y qué debería evitar? Gracias.

Respuesta de la doctora: Lesiones agudas en la mucosa gástrica es un término muy general. Pueden ser inflamaciones tipo gastritis, adenitis, metaplasia, u otro tipo de lesiones. Pero entiendo que si es una lesión no tumoral, en general, las recomendaciones que damos son las de siempre: no tomar alcohol, no tomar antiinflamatorios, no tomar café en cuantía y no comer picantes y en general ácidos. Pero todo esto en una medida muy muy muy elevada. Por lo que generalmente las medidas son: no alcohol, no antiinflamatorios y como mucho un café al día.

PAAF en tiroides

Pregunta del lector: Me realizaron una PAAF en tiroides, en un nódulo espongiforme. La patológica señala que solo se observan hematíes en la biopsia y no puede dar diagnóstico. A las 24 horas, se me pone el cuello y parte del pecho morado de cardenales, que ha tardado en irse más de 20 días. Pregunta: ¿Por qué solo salen hematíes y porque sangre tanto interiormente? ¿Se puede hacer algún diagnóstico? ¿Me tengo que hacer otra PAAF?

Respuesta de la doctora: El hecho de que solo se observen hematíes es que cuando tú haces una punción en cualquier parte del organismo puede salir células hemáticas que son células normales, son nuestros glóbulos rojos. El hecho de que no hayan salido células con displasia o atipia va a favor de que esto sea benigno, pero igualmente convendría revisar el tipo de nódulo (si es un nódulo con calcificaciones, vascularizaciones, adenopatía o asocia alguna patología más) y realizar una ecografía de control probablemente en unos 4-6 meses y valorar si ha cambiado las características y si hay que pinchar de nuevo. Respecto al sangrado y los morados, puede ser que a veces se genere algo de inflamación alrededor de la punción, como cualquier tipo de celulitis cutánea.

Alimentación y sistema inmunitario

Pregunta del lector: Quería preguntar si es posible mejorar el sistema inmunitario a través de la alimentación y, de ser así, cuáles serían los alimentos imprescindibles. Muchas gracias y un saludo.

Respuesta de la doctora: Recalcar que a nivel de alimentación yo no soy la mayor especialista, pero generalmente podemos afirmar que no hay ningún alimento, por mucho que nos quieran vender, que proteja el sistema inmunitario. Lo que hay son nutrientes en sí que necesitamos para sobrevivir: un aporte correcto de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas buenas. Aparte de todo esto, obviamente tener todas las vitaminas posibles bien sustituidas, pero esto habitualmente con una dieta mediterránea es suficiente, a no ser que tengamos algún otro tipo de patología.

Diabetes tipo II

Pregunta del lector: Hola, por favor, podría explicarme qué niveles de azúcar son los que permiten que te diagnostiquen diabetes tipo II. Muchas gracias por la atención prestada.

Respuesta de la doctora: Hay tres grandes criterios para diagnosticar una diabetes: en primer lugar, sería tener una glucemia basal en ayunas (+ de 6 horas) de más de 120-125. En segundo lugar, un azúcar postprandrial, es decir, después de haber comido al cabo de unas horas más o menos, mayor de 200 ml. Una muestra puntual de azúcar, típico pinchacito en el dedo. Y en tercer lugar, tener una hemoglobina glicosilada, que es una variante de la hemoglobina que mide el exceso de azúcar por así decirlo durante los últimos 3 meses. Y tener una hemoglobina glicosilada por encima del 6,5%.

Esto sería lo más diagnóstico. Después hay niveles de prediabetes, gente que tiene niveles de azúcar basales entre 100-120, o gente que tiene tendencia a que le suba mucho el azúcar después de comer sin llegar a niveles de 200. Para finalizar, y como siempre decimos, es imprescindible llevar una dieta sana y equilibrada, realizar ejercicio físico, beber suficiente agua y realizar revisiones periódicas con un especialista.