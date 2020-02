Cómo vender una casa: primeros pasos

Por fin has dado el paso, vas a cambiar de casa. Empiezas a informarte y te das cuenta de que vender una casa no es tan sencillo como parece. Lo primero que tienes que saber es que vender una casa es muy diferente de comprarla.

Parece obvio, pero en el proceso de venta de una vivienda entran en juego ciertos factores que a veces no se tienen en cuenta y que son muy importantes para que el desarrollo sea sencillo y beneficioso para el vendedor.

Antes de empezar con el proceso de vender tu casa, puedes hacer algunas cosas que a la larga te servirán para que todo sea más rápido y sencillo. Dedica un tiempo a los preparativos, valdrá pues la pena para después poder vender tu casa rápido.

Sobre todo, hazte esta pregunta: ¿qué necesito para vender mi casa? Asegúrate de tener toda la documentación que vas a necesitar y de estar al corriente de todos los pagos: impuestos, comunidad de propietarios, etc.

Prepara tu casa para la venta

Una vez que tú ya estés preparado para vender llega el momento de preparar tu casa y hacerla más atractiva a los potenciales compradores. Si la vivienda que vendes es el lugar en el que vives, seguramente habrás hecho de ella tu hogar.

Pero debes tener en cuenta que cada persona tiene sus gustos, y que lo que a ti te parece atractivo y acogedor, puede no gustar al comprador.

Si el piso que vendes no es tu casa, si lo has heredado o lo has comprado para ponerlo a la venta, seguramente no tendrá esa personalidad de los hogares habitados. Por todo esto, lo mejor es realizar una serie de pequeños cambios para que tenga un estilo neutro y atractivo.

¿Cuánto vale mi casa?

A la hora de vender una casa, una de las cosas más complicadas es ponerle precio. Los precios de la vivienda cambian en cada ciudad, en cada barrio, e incluso en cada calle. De hecho, la razón principal por la que una casa no se vende es porque tiene un precio incorrecto.

Existen muchas razones por las que un vendedor de un inmueble valora su casa de forma errónea y es importante que, si vas a vender por primera vez, no cometas esos fallos comunes. Por ello, lo más adecuado para poner un precio realista que permita vender la casa lo más rápido posible es contar con la ayuda de un profesional.

La clave del asesoramiento

Si es la primera vez que pones un piso en venta y has dado ya los primeros pasos, te habrás dado cuenta de que vender una vivienda no es tan sencillo como hacer fotos y poner un anuncio en internet.

Es importante contar con la ayuda de un profesional que nos acompañe en todo el proceso y nos indique los pasos que hay que seguir para vender una casa. Además, este agente inmobiliario es el especialista que será el que intermediará entre el vendedor y el comprador, sobre todo a la hora de negociar el precio.