Cómo acabar con las estrías, las ojeras o cuál es el mejor relleno de labios: Boclinic contesta

El consultorio médico patrocinado de Heraldo.es ha incorporado a la doctora Begoña Obensa, del centro zaragozano Boclinic para responder a las dudas de los lectores sobre medicina estética. Esta semana, ha contestado a las consultas sobre relleno de labios, estrías y ojeras.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Relleno de labios

Pregunta de la lectora: Veo en la televisión a muchas chicas con relleno de labios. Siempre he tenido complejo de esta parte de mi cuerpo y me gustaría saber qué opciones tengo. Gracias

Respuesta de la doctora Begoña Obensa: El ácido hialurónico es el tratamiento ideal para conseguir dar más volumen a unos labios demasiado finos, siempre realizando una valoración diagnóstica y personalizada para mantener una armonía facial. Es un gel inyectable reabsorbible específico para esa zona y sus efectos permanecen de 6 a 12 meses. Es prácticamente indoloro previa aplicación de anestesia tópica. En Boclinic utilizamos únicamente rellenos de primeras marcas y aplicamos aquellos productos específicos para la zona de los labios, consiguiendo unos resultados muy naturales.

Estrías

Pregunta de la lectora: He pasado toda mi vida a dieta, por lo que he estado siempre subiendo y bajando de peso. Debido a esas oscilaciones, me han salido muchas estrías en la zona de las caderas, los muslos y el pecho. Aunque he probado con distintos productos de parafarmacia, no he conseguido eliminarlas. ¿Existe algún tratamiento eficaz para deshacerme de ellas?

Respuesta de la doctora Begoña Obensa: Las estrías se producen como consecuencia de la rotura de las fibras elásticas siendo una de las causas las variaciones de peso. En Boclinic utilizamos varios tratamientos que consiguen resultados muy satisfactorios, siendo uno de los más eficaces la carboxiterapia que consiste en la infiltración de CO2 médico que va a conseguir una neovascularización de la zona, una mayor oxigenación y una estimulación del colágeno, dando como resultado un tejido subcutáneo más firme.

Otra técnica muy novedosa que utilizamos en Boclinic es el microneedling. Se lleva a cabo con un dispositivo que lleva incorporado un cabezal con microagujas que al trabajar sobre las estrías van a ir abriendo microcanales a través de los cuales los principios activos adecuados van a penetrar hasta la dermis estimulando a las células encargadas de la fabricación del colágeno y la elastina.

Ojeras

Pregunta de la lectora: La piel de la zona de mis ojos es más oscura, lo que me da un aspecto cansado y siempre tengo que ir maquillada. He leído sobre la carboxiterapia y me gustaría saber si es efectiva y en qué consiste. Un saludo

Respuesta de la doctora Begoña Obensa: Las ojeras son el resultado de la alteración de la coloración en la zona infraorbital y pueden ser debido a problemas circulatorios o por acúmulo de pigmento. Uno de los tratamientos más eficaces para corregir la coloración es la carboxiterapia, que consiste en la infiltración de CO2 en la zona del párpado superior e inferior. Con ello se consigue una mejoría de la microcirculación de la zona, se favorece el drenaje y la oxigenación y, por consiguiente, una mejora de la coloración. Se pueden llevar a cabo sesiones semanales e incorporarse inmediatamente a la vida cotidiana.

