¿Dudas sobre cómo combatir la caída del cabello, la celulitis o los signos de la edad? La doctora Begoña Obensa responde a los lectores

Caída del cabello

Pregunta del lector: ¿Qué tratamiento recomienda la doctora para combatir la caída del cabello?

Respuesta de la doctora: Aumentan día a día las consultas en nuestra clínica por problemas capilares debido principalmente a factores como el estrés o la ansiedad ante las circunstancias originadas por la pandemia o incluso por la propia infección por coronavirus.

Una vez realizado por nuestro equipo un diagnóstico preciso de las posibles causas que han podido provocar esta caída del cabello, disponemos en Boclinic de una combinación novedosa de diferentes tratamientos para poder combatirla con eficacia:

Consiste en la utilización de la carboxiterapia mediante la administración de CO2 que consigue aumentar el flujo sanguíneo y, en consecuencia, una hiperoxigenación del tejido.

A continuación realizamos una mesoterapia capilar que consiste en la administración intradérmica mediante microinyecciones de diferentes principios activos (vitaminas, aminoácidos, coenzimas, sales minerales, etc.) para estimular los folículos sanos y reactivar aquellos que estén debilitados o en fase de atrofia. Si además existe un componente hormonal, realizamos un tratamiento de mesoterapia capilar con antiandrógenos (Dutasteride) que detiene la propensión a la alopecia consiguiendo regenerar y fortalecer la densidad y el espesor capilar.

Se finaliza el tratamiento con fototerapia con luz LED que estimula el crecimiento del cabello y la regeneración celular.

Otro tratamiento con excelentes resultados es la bioestimulación capilar con plasma autólogo del propio paciente o PRP que consigue frenar la caída del cabello mediante la estimulación del folículo piloso aumentando la densidad y el grosor capilar.

Cómo combatir la celulitis

Pregunta del lector: Buenos días, doctora. Siempre he tenido mucho complejo con mi zona del culo y las piernas. Me obsesiona la celulitis y me gustaría saber qué método es más efectivo para combatirla. Tengo 33 años, hago deporte frecuentemente y como sano. Mido 1.65 y peso 55 kilos.

Respuesta de la doctora: La celulitis es una patología que se caracteriza por la aparición de un aspecto nodular en la piel, especialmente en caderas, muslos y glúteos y puede afectar a cualquier mujer (en hombres es una patología más rara) independientemente de la raza, talla, edad y puede estar asociada o no a la obesidad. Están involucrados no solo el tejido adiposo subcutáneo, también el conectivo que le da soporte, así como la microcirculación.

Antes de entrar en los tratamientos es necesario realizar una historia clínica detallada y una exploración de cada paciente para establecer el tipo de celulitis y el grado en que se presenta.

En Boclinic para combatir la celulitis disponemos de varias herramientas para, una vez diagnosticada, aplicar un tratamiento utilizando la mesoterapia. Esta consiste en la administración de inyecciones intradérmicas de principios activos con actividad lipolítica que mejoran tanto el drenaje venoso como la elasticidad y firmeza de la piel. La mesoterapia es un tratamiento médico que únicamente pueden llevar a cabo de forma segura médicos titulados con experiencia. La acción de la mesoterapia se ve reforzada con la combinación con diferentes tratamientos y aparatología de los que disponemos en Boclinic.

La carboxiterapia, al administrar CO2 en la zona a tratar, consigue mejorar la microcirculación de la zona aumentando la oxigenación de la misma que produce un efecto lipolítico y, como consecuencia, menor tejido graso y más firmeza y elasticidad de la piel.

En cuanto a la Radio Frecuencia (RF), numerosos estudios demuestran que la emisión de ondas electromagnéticas consiguen reducir la grasa subcutánea. El calor generado por la RF interactúa sobre el tejido adiposo subdérmico y el colágeno que lo envuelve mejorando la celulitis o piel de naranja. ·

En el caso de VelaShape se trata de aparatología de eficacia contrastada en el tratamiento de la celulitis que combina la utilización de la RF con infrarrojos para el calentamiento de la zona junto con una técnica de masaje y de vacío que consigue mejorar significativamente el aspecto de la zona tratada.

Por último, la presoterapia es el complemento excelente para cualquier tratamiento corporal. Mediante un masaje compresivo vamos a mejorar y favorecer tanto el retorno venoso como el linfático, mejorando el drenaje de la zona tratada y reduciendo de forma eficaz la celulitis.

Aspecto más joven sin agujas

Pregunta del lector: Con el paso de los años, he notado como la piel de mi rostro se iba descolgando e iban saliendo las primeras arrugas. Ahora que tengo 50 años me gustaría lucir un aspecto más joven, pero tengo pánico a las agujas. ¿Qué tratamientos existen para mí?

Respuesta de la doctora: Para aquellas personas que presentan fobias a las agujas, o a las microagujas que utilizamos en medicina estética, una opción interesante podría ser la Radio Frecuencia Facial (RFF). Es un procedimiento que devuelve la tersura y juventud a la piel y reduciendo las arrugas. Las ondas electromagnéticas que emite la RFF generan calor en la dermis permitiendo que el colágeno facial deteriorado se organice, se contraiga y se compacte.

Es un tratamiento cómodo, rápido, no invasivo, eficaz y que permite incorporarse inmediatamente a la tareas habituales de cada persona.

Otra opción excelente es la Terapia Fotodinámica con luz LED, El tratamiento consiste en la aplicación de estímulos fotosensibles encapsulados en liposomas que penetran rápidamente en el tejido diana. Al ser iluminada por luz de determinada longitud de onda se fotoactivan produciendo la activación del metabolismo celular consiguiendo una piel más luminosa, hidratada y firme.

Para ello en Boclinic utilizamos el Spectrum Mask. Parte de su éxito radica en el diseño ergonómico de esta máscara, que permite obtener una energía más intensa por el contacto directo y oclusivo a la piel (dos milímetros de distancia entre LED y piel). En función de las necesidades del paciente utilizamos una longitud de onda de emisión de la luz, que adquiere diferentes colores y alcanza diferentes estratos cutáneos para incidir en las estructuras celulares y desencadenar lo que se conoce como estimulación celular fotodinámica.

No es una técnica invasiva, es indolora y sin sensación de calor y es segura y efectiva.

Una última opción son los peelings. Nos ayudan a acelerar la exfoliación natural de la piel. Se favorece la eliminación de células muertas y se promueve la regeneración celular incrementando la producción de colágeno. Esto se consigue mediante la aplicación de sustancias químicas exfoliantes (fenol, TCA, pirúvico, salicílico, mandélico, etc.) de mayor o menor profundidad, si también queremos atenuar arrugas y rejuvenecer la piel.

Después del tratamiento se puede incorporar inmediatamente a sus tareas cotidianas. Al día siguiente la piel aparece sonrosada con un ligero eritema. En los dos/tres días siguientes la piel sufrirá un proceso de renovación (exfoliación), una vez concluido, la piel renovada queda más tersa, flexible, con menos arrugas y un color más uniforme y luminoso.

