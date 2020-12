Curiosos elfos enseñan los valores de una Navidad especial a los niños de educación infantil del Colegio Británico

Los alumnos de educación infantil del Colegio Británico fueron de los primeros en recibir la noticia de que en este año, tan raro y atípico, Papá Noel iba a necesitar ayuda para repartir los regalos. Afortunadamente, a Cedric Sellambin, uno de sus profesores, se le ocurrió la brillante idea de convertir en elfos a los personajes más divertidos del edificio: los ratones, que llevan tiempo compartiendo espacio y, sobre todo, aprendizaje, con los más pequeños del colegio.

En torno a estos ratones se articula un proyecto pedagógico en el que se trabajan en grupo las emociones, según explica Sellambin: "La clase busca a los ratones, que van en grupo y no llevan mascarilla, y cuando los encuentran se les pregunta a los niños por ellos: qué hacen, por qué lo hacen, si los ven tristes, alegres..."

Este es solo un ejemplo de la metodología innovadora que carateriza el modelo educativo del Colegio Británico y que cada vez está llamando más la atención de las familias: "Este año hemos recibido a un 15% más de alumnos con respecto al curso 2019-2020 -afirma Miguel Cendegui, director del centro- lo que nunca había pasado".

Un modelo dinámico, eficiente y transgresor

La gestión de las clases durante el periodo de confinamiento, consecuencia de la firme apuesta del centro por las tecnologías y la digitalización, parece estar detrás de este aumento en la matriculación, junto con otros puntos fuertes, según señalan sus representantes: "A las familias les atrae que transgredamos el modelo educativo actual, sin utilizar libros de texto, aprendiendo por proyectos, que ofrezcamos una atención personalizada a los alumnos, con profesores nativos para dar el 90% de las clases en inglés y que dispongamos de unas instalaciones amplias y acristaladas, sin paredes, para fomentar las clases interdisciplinares e internivelares", apunta Cendegui.

Concretamente, en educación infantil, se sientan las bases para el modelo formativo innovador y global que fomentan desde el centro: "En esta etapa es importante el descubrimiento, el juego, la observación, la colaboración y la experimentación", afirma el director. Cendegui pone otro ejemplo de cómo la metodología puede aplicarse al juego, en esta ocasión a través de un proyecto de hábitos saludables: "Llevo unos años que aparezco ante los niños de infantil pidiéndoles su ayuda: hecho un desastre, mal vestido y con apariencia sucia y descuidada, mientras se me caen chucherías de los bolsillos. Ellos me recomiendan una vida sana, que coma verdura, que haga deporte y que vaya al dentista, entre otros muchos consejos. A las cuatro semanas, vuelvo a aparecer, vestido de karateca, y agradeciéndoles su ayuda porque, al seguir sus indicaciones, he conseguido un estilo de vida mucho más saludable".

El lenguaje computacional es otra de las habilidades que se fomentan en los niños desde los 5 años. La robótica es transversal en todas las etapas y se plantea desde las edades más tempranas: "Gracias al tablero de ajedrez que tenemos en el suelo del aula de robótica educativa, simulamos que un niño es el robot y otro le tiene que dar las instrucciones para llegar a una determinada casilla. Queremos que los niños lleguen a descomponer una secuencia de órdenes, sería como un primer lenguaje de programación", aclara el profesor Cedric Sellambin.

Los representantes del Colegio Británico coinciden al afirmar que el paso a educación primaria se cuida mucho en el centro para propiciar que sea un cambio natural y progresivo. Por otro lado, gracias al servicio British Baby, los niños pueden entrar en el colegio desde los 5 meses y mantenerse hasta el periodo de bachillerato. En esta etapa cobra importancia el programa de Bachillerato Internacional, que apuesta por formar personas con mentalidad global, comprometida con el entorno y dispuesta a crear un mundo mejor.

Es posible contactar con el centro a traves de la web o del teléfono en cualquier momento para informarse de su funcionamiento y conocer las instalaciones. La visita puede realizarse de forma 'online' y la atención, por parte de representantes del Colegio Británico, mediante videollamada.