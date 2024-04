En Clínicas Cres resuelven las dudas de los lectores acerca de artrosis y dolores lumbares

En Clinicas Cres son expertos en medicina regenerativa, una novedosa técnica en auge dentro de los ámbitos de la traumatología y la medicina deportiva que ofrece numerosos beneficios. La doctora, Elena Guallar, atiende las dudas de los lectores de heraldo.es y valora la aplicación de este tratamiento en cada uno de los casos.

Pregunta del lector: tengo problemas de discartrosis en la L2. Me da mucho dolor, se me irradia a las dos piernas y a nivel de los glúteos. ¿Qué me recomienda para apaciguar el dolor? Gracias.

Respuesta de la doctora: lo primero que recomiendo es realizar ejercicio físico suave y progresivo sin impacto (andar, ejercicios en agua...), así como mantener un buen tono muscular abdominal para que esa 'faja abdominal' natural, colabore en el mantenimiento de la columna. Si está diagnosticado de discartrosis, le recomendaría acudir a nuestra clínica para realizarle una correcta anamnesis y tener más datos de cuándo y como comenzó, y los síntomas que produce, además de poder visualizar mediante pruebas de imagen y plantearle una solución con medicina regenerativa para paliar y frenar la evolución de forma conservadora.

Pregunta del lector: ¿qué puedo tomar si sufro de hinchazón en las articulaciones?

Respuesta de la doctora: es tan general su pregunta que no puedo concretar la respuesta.... la inflamación se previene con una alimentación correcta y un ejercicio físico adecuado. Si hay algún alimento que nos ocasiona esa inflamación articular, hay que determinar cuál es, puesto que está científicamente probado, que cuando el intestino no asimila determinados alimentos, los cataloga de tóxicos, y su 'basurero' son las articulaciones, sufriendo dolores, inflamación , rigidez,.... Antes de tomar antiinflamatorios por inflamación articular, yo le recomendaría realizar un test genético de intolerancias, y a partir de ahí poder poner freno a la evolución y evitar progresión de la enfermedad. En Clínicas Cres, tenemos varios test en nuestro departamento de nutrición, que pueden valorar lo que genéticamente nuestro cuerpo no asimila, como otros test que nos indican la inflamación/vacío/enfermedad de nuestras bacterias intestinales que nos provocan síntomas a nivel general. Desde mi punto de vista, le invitaría a acercarse a nuestra clínica y hablar con la nutricionista (la primera consulta gratuíta), y a partir de ahí, valorar la mejor opción en su caso.

Sobre posibles tratamientos

Pregunta del lector: según el traumatólogo tengo en la columna lumbar una vértebra que, por estrecha, presiona un nervio, ¿es positiva la aplicación de ozonoterapia?

Respuesta de la doctora: la patología de columna es compleja..... En cuanto a la patología de una vértebra, la ozonoterapia no tiene mucha aplicación terapéutica, puesto que el ozono se implantaría en el disco, quizá con eso se puede ganar espacio, pero no aliviaría en ningún momento el problema de origen vertebral. Tendríamos que ver su caso en consulta, con sus síntomas, su composición corporal, su estilo de vida y visualizar la imagen de esa columna para poder ser más explícitos en el posible diagnóstico y propuesta de tratamiento. En medicina regenerativa se le pueden ofrecer tratamientos conservadores para aliviar el dolor y frenar la evolución de la degeneración. Le esperamos en una de nuestras clínicas (Zaragoza, Madrid, Valencia y Palma de Mallorca).

Pregunta del lector: tengo 50 años, voy dos veces a la semana al gimnasio, cuido mi alimentación y cada 15 días juego al pádel con unas amigas. Desde hace unos meses me molesta la rodilla izquierda, lo noto en el gimnasio y en los partidos, he ido al traumatólogo y no hay nada roto, pero me dice que estoy empezando con síntomas de la artrosis, ¿es normal a mi edad? ¿qué puedo hacer para que no vaya a más?

Respuesta de la doctora: ¡qué bueno tener esa vida tan activa!, ¡enhorabuena! Lamentablemente, el cuerpo humano empieza a degenerar a partir de los 25 o 30 años, así que por supuesto que es normal. ¿Por qué la izquierda y no las dos? Puede ser un problema de biomecánica, y sobrecarga unilateral,... para paliar el dolor y frenar la evolución, le recomiendo que acuda a nuestra clínica para poder valorar su caso en particular, y poder hacer un diagnóstico acertado. La medicina regenerativa, puede ayudarle a ralentizar la evolución de la artrosis y calmar su sintomatología. Antes de que vaya a más, la espero en la consulta.