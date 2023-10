¿Cuándo se puede aplicar la medicina regenerativa para activar o recuperar la función articular?

En Clínicas Cres (María Lostal, 27) son especialistas en medicina regenerativa, disciplina que comprende el conjunto de tratamientos, técnicas o terapias que emplean material biológico (células y tejidos) de la propia persona para aliviar, mejorar o curar ciertas enfermedades. Sobre su aplicación o no se basan las respuestas del doctor Jarabo a las consultas realizadas por los lectores de HERALDO a través de consultaatumedico.heraldo.es.

Sobre los posoperatorios

Pregunta de la lectora: hola soy Daniela, tengo 30 años y van a realizarme una mosaicoplastia de rodilla. El doctor me dijo que desde el primer día podré caminar y que no necesitaré muletas, pero tengo dudas sobre si será así. ¿Existe otra alternativa a esta cirugía?

Respuesta del doctor: hola Daniela, toda cirugía tiene un periodo de reposo posoperatorio, aunque sea relativo. También tiene un periodo de adaptación, en el que la actividad física hay que adecuarla al tipo de cirugía realizada. Una mosaicoplastia, aunque no es complicada, tiene un posoperatorio delicado. La alternativa a este tipo de cirugía por lesiones en el cartílago la tenemos en la medicina regenerativa. Este tipo de tratamiento, basado en el material biológico del propio paciente, es totalmente ambulatorio, no requiere de cirugía y no es necesario cambiar la actividad diaria. Para saber si puede ser candidata a esto, puede solicitar una consulta en nuestras clínicas.

Sobre fracturas óseas

Pregunta de la lectora: soy Sonia, con 51 años me rompí el peroné distal sin desplazamiento. En principio, solo era una rotura simple, pero se me complicó con rotura de ligamentos y llevo así 13 meses. ¿qué tratamiento es el más adecuado en estos casos?

Respuesta del doctor: hola Sonia. Para poder valorar cual es el mejor tratamiento para su situación actual, deberíamos realizar una consulta en una de nuestras clínicas, para poder realizar una buena anamnesis y exploración, incluso valorar alguna prueba complementaria, con el fin de poder aconsejar el tratamiento más adecuado.

Sobre tratamiento para artrosis

Pregunta del lector: mi suegra tiene artrosis desde hace años y ahora, con sus 74 años, está viendo mermada considerablemente su actividad, por ejemplo, para subir escaleras por el dolor en las rodillas, ¿podría ser un perfil para utilizar un tratamiento regenerativo?, ¿cuáles serían los requisitos?

Respuesta del doctor: por los datos que aporta, entiendo que se trata de una osteoartrosis evolucionada y que se encuentra en una fase en la que puede beneficiarse de los efectos de los tratamientos de medicina regenerativa. No hay unos requisitos específicos, ya que este tipo de tratamientos son totalmente individualizados y se adaptan a las necesidades del paciente. Sí que existen algunas contraindicaciones como el padecimiento de un cáncer activo. Invitamos a su suegra a que acuda a nuestras consultas para ser valorada por uno de nuestros especialistas e indicarle el tratamiento más adecuado.