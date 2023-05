Clara Alvarado: "Existe cierto buenismo femenino. Cada una es como es, y todas somos válidas y suficientes"

¿Qué supone para usted participar en el encuentro ‘Mujeres’ de HERALDO, que ahonda en el talento femenino?Me parece un auténtico privilegio. Es muy importante crear estos espacios y que haya una comunidad de mujeres que, poco a poco, y día a día, estamos luchando por nuestros derechos.

¿Cree que en el mundo de la interpretación tiene el reconocimiento que merece?Sí que está reconocido, pero no hay tantas oportunidades. Hay mayoría de papeles masculinos que femeninos, y dentro de los equipos ocurre lo mismo, pero, poco a poco, vamos buscando el equilibrio entre todos y acabando con estas diferencias. Porque esto es una lucha común, no solo de las mujeres.

¿Ha notado diferencias con respecto a sus compañeros de profesión a lo largo de su carrera?Si lo analizo, creo que a veces sí que he notado que existe cierto buenismo femenino. Por el hecho de ser mujer, siempre has de ser agradable, simpática, sonriente y complaciente, porque si tienes más carácter o eres más retraída, ya se te tacha con un adjetivo negativo. Siento que sí he sentido presión social en eso, en el hecho de ser correcta, cuando no tendría que ser importante: cada una es como es y hay que serlo siempre, todas somos válidas y suficientes tal y como somos.