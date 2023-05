Cayetana Guillén Cuervo: "Hay muchos lugares en los que convergemos hombres y mujeres, debemos ir de la mano"

¿Qué opina de iniciativas como la del foro 'Mujeres' que ponen de relieve historias vividas desde el punto de vista femenino?Creo que es una evolución lógica: caminar hacia la igualdad, la paridad y, sobre todo, hacia la diversidad de los puntos de vista. Porque en tu punto de vista está tu ética, tu coherencia, la forma de ver el mundo y de reaccionar ante los problemas.

¿Considera que el masculino y el femenino son puntos de vista diferentes u opuestos?De manera natural sí, pero hay muchos lugares comunes en los que convergemos, de manera que hay que ir de la mano y complementarse, sin discutir ni confrontar. Los hombres que tengo y he tenido en mi vida son maravillosos. La gran mayoría están concienciados de ese entendimiento, o por lo menos en mi entorno ha sido así.

¿En algún momento ha sentido que su carrera profesional ha estado condicionada por el hecho de ser mujer?

La verdad es que no. Supongo que me he movido siempre en un entorno de gente que tenía herramientas, formación y espíritu crítico para que eso no ocurriera.