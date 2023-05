Isabel Ordaz: "La visibilización de la mujer es cuestión de justicia, de que el mundo marche mejor"

¿Qué cree que aporta a la sociedad la visibilización de las historias de mujeres con talento?Lo aporta todo. Es necesario e imprescindible. El talento en la mujer no es algo nuevo, pero ahora es diferente porque hemos alcanzado más cotas de visibilidad y cada vez alcanzaremos más. Es cuestión de paridad y de justicia, de que el mundo y la civilización marchen mejor. Es justo y necesario que la mujer aporte su propio universo. Habría que estar en una etapa de posjustificación y posreivindicación, preguntándonos por qué no ha sucedido esto 20 siglos antes.

¿Y qué cree que puede aportar a este foro su trayectoria profesional y personal?Aportaré mi testimonio, mi experiencia y la aventura de mi vida, como persona, primero, y como mujer. También mi punto de vista como actriz y poeta, desde la perspectiva de la creación.

Cine, teatro, televisión…. ¿se encuentra igual de cómoda en los tres soportes?Lo que más me fecunda es el teatro, como intérprete, narradora y poeta. Es un espacio más poético que el audiovisual, que es un arte más técnico, aunque también mágico. El escenario es un territorio donde se produce algo casi religioso, en cuanto a la comunicación, la presencia, el directo... es el contar de primera mano, cuerpo a cuerpo, las historias. Hay que sumar lenguajes en el escenario. También la poesía ocupa mi vida actualmente.



¿Recuerda tener alguna traba en su carrera por ser mujer?Personalmente no puedo contar una anécdota oscura, pero sí puedo hacer una reflexión con respecto a la jerarquía. El teatro estaba muy jerarquizado antes, se asumía que el director era la autoridad máxima. El escenógrafo y el director eran siempre varones, traían el montaje hecho y tenías que obedecer. Ya no es así porque, primero, hay más mujeres directoras que aportan otro punto de vista y otro tono. La diferencia está en el trato, la experiencia y en el compartir el hecho interpretativo. El pensamiento masculino tiene mucho interés en ejercer su influencia, es un pensamiento seminal, como decía la escritora Hannah Arendt, que quiere dejar constancia, la mujer es más hospitalaria.

¿Nunca le ha pesado dedicarse y apostar por su vida profesional, aunque significara quitarle tiempo a su vida personal?Hay un debate abierto muy latente sobre cómo conciliar. La mujer ha asumido el cuidado de los otros históricamente hablando. Era fácil porque su reino era el espacio doméstico y no el público. «Fulanita, quita la mesa» es una de esas consignas trágicas que están vivas todavía. Para la conciliación hay que pactar todo el tiempo. Con respecto a mí, yo tengo la vida que he elegido, no he tenido que renunciar a nada, amo lo que hago, no tengo hijos, he tenido pareja estable y hemos conciliado bastante bien. Estoy donde quiero estar. Hay una reconciliación en mí, lo que no es óbice para que no veas la realidad que te circunda y veas lo que queda por conquistar.

¿Considera que hace falta algo más que talento para alcanzar el éxito?, ¿oportunidades quizá?Creo mucho en el trabajo. Siempre he trabajado y estudiado. Cuando no me llamaban, lanzaba iniciativas propias con mi inquietud por la fusión del leguaje: poesía, teatro… eran épocas en la que estaba sin un duro comiendo bocatas de mortadela. Tienes que tener un oficio, de hecho creo que hay crisis de oficios hoy en día. El talento se consigue con el tiempo, la actitud y la técnica. Hay que entrenarlo y pulirlo, además de tener pasión. Luego está el azar y las circunstancias que no se controlan.

¿Qué proyectos tiene entre manos ahora?Estaré en Zaragoza también mañana y pasado en el Teatro Principal con la obra ‘La profesora’, de Eduardo Gañán, una comedia de costumbres que pone el dedo en la llaga en temas como la educación publica, el género... a través de dos personajes: padre y profesora, con un diálogo bien construido. Es un teatro comprometido con la actualidad.