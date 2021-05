Generación Z, nativos digitales con el potencial para alcanzar el éxito profesional

La conocida como ‘Generación Z’ integra a las personas nacidas entre 1995 y 2010. Unos jóvenes que han crecido de la mano de internet y las nuevas tecnologías, lo que hace que tengan mucha facilidad para asimilar conocimientos del ámbito digital, un campo cuyas competencias es fundamental conocer para contar con éxito profesional en el mercado laboral del siglo XXI.

Sin embargo, a menudo estos ‘nativos digitales’ solo aplican esas habilidades al ocio. "Generalmente los jóvenes no reciben una formación que desarrolle todas estas capacidades y la mayoría de ellos no pasan de ser meros consumidores de contenido digital. La educación universitaria actual necesita darles ese conocimiento que les haga protagonistas creativos y perfeccione todas esas habilidades que ya poseen para desarrollarse plenamente en nuestra sociedad digital", explica Carmen Pellicer, coordinadora del área de de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de CESTE Escuela Internacional de Negocios.

El centro universitario imparte a alumnos de estas edades la asignatura ‘Generación Z’, que forma parte del Diploma de Especialización en Digital Business, titulación que cursan de forma conjunta y obligatoria todos los alumnos de grado en CESTE, pues nace con el objetivo de generar sinergias entre los alumnos de las dos especialidades clave que desarrollan: tecnología y empresa.

Así, tanto su Bachelor in Computing como su Bachelor in Business cuentan con esta materia, que trata de "mejorar las habilidades técnicas que hoy requieren las empresas, asentando las bases de programación, gestión de datos y análisis de los mismos para su aplicación en la compañía, y, en segundo lugar, trabajar las habilidades y competencias clave que mejoren la empleabilidad de los alumnos, como la comunicación, el liderazgo o la resolución de problemas", apunta por su parte Cristina Victorio, directora del Bachelor in Business.

De esta forma, los estudiantes son capaces de entender mejor cómo funcionan algunas áreas clave que van a encontrar el día de mañana en cualquier compañía, ya que desde el centro esperan que en un futuro ‘data science’ o ‘business intelligence’ sean un área más de cualquier negocio, como hoy puede ser márquetin o recursos humanos. "Además, nuestros alumnos de Computing adquieren un enfoque a negocio que consideramos clave para monetizar y enfocar a beneficios empresariales sus conocimientos técnicos tan demandados hoy en día por parte de las organizaciones", agrega Victorio.

Aunque no se tratan solo aspectos como capacidades técnicas de programación o desarrollo de servicios digitales, sino también un conjunto de competencias ‘blandas’ de habilidad tecnológica. "En estas se encuentran algunas como conocer qué es y por qué es útil un plan estratégico y un plan de acción y practicar distintas formas de gestión de la marca personal, de gestión del tiempo en entornos laborales digitales y de generación creativa de ideas. También conocer diferentes teorías de la información y la comunicación para entender el paradigma de la comunicación 2.0 y el entorno digital actual y utilizar técnicas de presentación que faciliten la comunicación. Igualmente importante es entender el trabajo en equipo en un entorno digital e identificar problemas para implantar soluciones adecuadas", sostiene Pellicer.

Otro de los puntos que se aborda en la asignatura es el lenguaje de programación Phyton, uno de los más utilizados en la actualidad. "Hemos visto sus elementos básicos a través de un proyecto para construir nuestro propio sitio web, creando servicios con Flask. Los estudiantes han podido así conocer todo lo que pueden hacer en la web, creándose iniciativas muy ambiciosas, como una web de empresa de servicios de telecomunicaciones o un restaurante, varias tiendas ‘online’ de material deportivo o de accesorios de cuidado animal, otras para ONGs protectoras de animales y varias personales. Es sorprendente todo lo que pueden hacer los alumnos de la 'Generación Z', concluye la coordinadora del área de de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de CESTE.

