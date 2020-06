Capsulitis adhesiva, epicondilitis y luxación de codo: el doctor Herrero Barcos responde

Esta semana, el doctor Luis Herrero Barcos, miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha contestado a las dudas enviadas por los lectores sobre esta especialidad al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un experto.

Luxación de codo

Pregunta del lector: Hola. Sufrí una luxación de codo hace 6 años y, a partir de entonces, me salió un espolón en el olécranon, el cual, además del dolor que me causa al menor golpe, me pinza en la inserción del tríceps y al estirar el brazo al completo me roza y me produce mucho dolor. He ido dos veces al médico y no le dan importancia. ¿Qué puedo hacer? Saludos

Respuesta del doctor: La luxación de codo puede producir a largo plazo zonas de calcificación muscular y tendinosa como cosecuencia del traumatismo a ese nivel. En concreto, a ese nivel puede producir sintomatología por ser una zona de apoyo frecuente o bien por roce con el tríceps. Si causa limitación se puede realizar una intervención que consiste en quitar o 'limar' esa prominencia ósea. No obstante, seria recomendable solicitar pruebas de radiología simple para ver el alcance y el tamaño del espolón de cara a una decisión terapéutica definitiva.

Epicondilitis

Pregunta del lector: Llevo dos meses con dolor en el antebrazo izquierdo. Procede del codo y llega hasta los dedos, y se produce cuando los abro o cojo algún objeto con la mano izquierda o flexiono el codo. No tuve ningún golpe. ¿A qué se debe este dolor y cómo lo soluciono? Aumenta cada día más y con el reposo no ha cedido, tampoco con el paracetamol. Gracias y un saludo.

Respuesta del doctor: Por lo que cuentas podría ser una epicondilitis. Se trata de un síndrome por sobrecarga que consiste en una inflamación de la inserción en el epicóndilo humeral de los músculos extensores de los dedos y la muñeca. Es una patología con tendencia a la cronicidad. Para su tratamiento empleamos antiinflamatorios, ortesis, medidas físicas, fisioterapia y, en algunos casos, cirugía. No obstante, es necesario explorar tu codo en la consulta y realizar algunas pruebas de imagen para confirmar el diagnóstico y establecer el tratamiento más adecuado.

Capsulitis adhesiva

Pregunta del lector: Me han hecho una resonancia y pone: sospecha radiológica de capsulitis adhesiva atí­pica con afectación selectiva del intervalo rotador, endinosis leve de supraespinoso, subescapular y del tendón largo del bí­ceps. En resumidas cuentas, ¿qué es todo esto? ¿Qué tratamiento y ejercicios podría hacer para mejorar el dolor?

Respuesta del doctor: La capsulitis adhesiva es una limitación de la movilidad del hombro que suele aparecer tras la inmovilización prolongada o lesión del manguito rotador. Los síntomas son, entre otros, la pérdida progresiva de movilidad y el dolor que mejora escasamente con antiinflamatorios y es especialmente nocturno. Además tendemos a inmovilizar más el hombro por dolor y eso no hace otra cosa que empeorar la capsulitis adhesiva hasta poder llegar a causar una limitación muy importante.

Es fundamental la valoración por un traumatólogo lo antes posible para comenzar con fisioterapia y movilización precoz tras el estudio de la resonancia y la exploración física. En algunos casos severos que no mejoran con este tratamiento es necesario incluso realizar una cirugía artroscópica para solucionarlo.