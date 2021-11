¿Cómo podemos reducir la grasa abdominal, las manchas faciales o las patas de gallo? El centro médico Boclinic contesta

La doctora Begoña Obensa, responsable del centro zaragozano Boclinic, ha contestado a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre medicina estética. En esta ocasión, ha respondido a las dudas sobre grasa abdominal, 'patas de gallo' y manchas oscuras en la piel.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Grasa abdominal

Pregunta del lector: Aunque hago deporte, me gustaría perder grasa abdominal, que es la zona de mi cuerpo que más me acompleja, pero no quiero someterme a ningún tratamiento invasivo y hacer dieta restrictiva me resulta imposible. ¿Qué opciones tengo? Un saludo

Respuesta de la doctora: Es fundamental llevar un estilo de vida saludable con una alimentación sana, variada y equilibrada, además de la práctica de ejercicio de forma regular. Dicho esto, podemos tratar aquellas zonas rebeldes de forma localizada mediante la utilización de los siguientes tratamientos:

- Mesoterapia: consiste en la infiltración intradérmica de principios activos que van a provocar el vaciamiento de las células adiposas de la zona y su posterior drenaje. Este tratamiento únicamente lo pueden realizar médicos titulados con experiencia.

- La mesoterapia se puede combinar con aparatología como la Radiofrecuencia, que es un dispositivo médico utilizado con éxito para la reducción del tejido adiposo mediante la emisión de ondas electromagnéticas que van a conseguir un efecto térmico a nivel del tejido adiposos, dando como resultado, comprobado científicamente, la reducción del espesor y por lo tanto del tamaño de dicho tejido.

Manchas en la cara

Pregunta del lector: Desde hace años, tengo unas manchas oscuras en la cara y el cuello que afean la apariencia de mi piel. ¿Cómo puedo quitármelas?

Respuesta de la doctora: En primer lugar, habrá que realizar un diagnóstico preciso del tipo de manchas y determinar las causas que las han podido provocar para aplicar el tratamiento adecuado. Hay un tipo de manchas que son susceptibles de tratamiento mediante láser médico, como el que utilizamos en Boclinic, y manchas que deben tratarse con activos despigmentantes, individualizando el tratamiento en función del problema y del tipo de piel.

'Patas de gallo'

Pregunta del lector: Tengo 27 años y, a pesar de ser joven, noto que se marcan las 'patas de gallo' en mis ojos. ¿Qué puedo hacer para que desaparezcan?

Respuesta de la doctora: Las llamadas 'patas de gallo' son arrugas que llamamos dinámicas, causadas por la expresión facial debido a la contracción de la piel por la acción muscular, en este caso, el músculo orbicular. Si conseguimos una relajación de éste músculo estas arrugas dinámicas mejoran significativamente. En estos casos, el tratamiento más adecuado es la aplicación de la toxina botulínica, que actúa a nivel de la unión neuromuscular, bloqueando la liberación de señales nerviosas al músculo consiguiendo así su relajación. En función de la cantidad y profundidad de las arrugas y del tipo de piel se necesita más o menos cantidad de toxina, aunque para tu edad, con dosis mínima de toxina (el llamado “baby botox”), podría ser suficiente. Los efectos comienzan a notarse en 2 o 3 días, y alcanza la mejoría máxima a las 4 semanas.

