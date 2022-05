Aumentan las opciones para disfrutar este verano de un 'resort' en casa

*

La seguridad, siempre prioritaria

Garantizar la seguridad de los bañistas en las piscinas pasa, en primer lugar, por el perfecto acondicionamiento de las instalaciones. Así, la limpieza y el mantenimiento realizados de forma periódica son cruciales para evitar cualquier incidente.

Tras comprobar que el agua cumple con las condiciones de calidad precisas y que el sistema de depuración funciona a la perfección, se considera importante atender al diseño del entorno donde se ubica la piscina, así como considerar la presencia o no de un profesional en el recinto. A este respecto, la actual normativa que regula la presencia de socorristas en las piscinas de Aragón exime de la obligatoriedad de disponer de un socorrista en las comunidades de vecinos que cuenten con menos de 40 propietarios.

Además, son muchos los sistemas de seguridad que se contemplan, especialmente para proteger a los niños. Así, se presta especial atención a las vallas, muy eficaces para impedir su paso al vaso. Otro de los elementos más utilizados es la cubierta para piscinas para cuando esta no se use. Su objetivo es evitar caídas accidentales. También existen alarmas de seguridad, que se activan cuando alguien se acerca al perímetro de la piscina.