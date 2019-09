Anuel AA: el icono internacional del trap que hará parada en Espacio Zity

Las largas colas que se formaron en el Centro Comercial El Caracol cuando las entradas para su concierto salieron a la venta ya daban una idea de la magnitud del artista. No en vano, Anuel AA es un auténtico icono del trap y el regguetón en todo el mundo y además está cosechando un éxito arrollador con su tema 'China', que en España se mantuvo este verano durante un mes como la canción más vendida, así como la más escuchada en Spotify.

La verdadera sensación del momento (acumula más de 17 millones de seguidores en Instagram) actuará en Zaragoza el próximo 9 de octubre, miércoles, a partir de las 22.00. El Espacio Zity de Valdespartera será el escenario del que sin duda es uno de los platos fuertes de las Fiestas del Pilar. Además del citado 'China' (que utiliza como base la popular melodía del 'It wasn't me' del jamaicano Shaggy) otros de sus 'hits' son 'La ocasión', 'Me contagié' o 'Ella quiere beber'.

Su original estilo y sus atrevidas letras han seducido ya a millones de personas en todo el mundo. Con su primer y único disco hasta el momento, 'Real hasta la muerte', se ha alzado este año con los galardones al 'mejor nuevo artista del año' en las galas de los premios Bilboard Latino y Heat Latin. Un trabajo que, teniendo en cuenta la expectación que ha generado en la capital aragonesa el intérprete en las últimas semanas, a buen seguro será extraordinariamente recibido por el público zaragozano.

Más conciertos

Además de Anuel AA, cabe recordar que Espacio Zity ofrece una completa programación musical para las Fiestas del Pilar. Las actuaciones empezarán el próximo viernes, 4 de octubre, de la mano de 'Rave in the river', el clásico festival 'techno' que reunirá nuevamente a DJ de reconocido prestigio nacional e internacional. Al día siguiente, Fangoria hará su aparición en el escenario para deleitar al público con sus innumerables éxitos, tras lo que entrará en escena DJ Nano con su 'show' Oro Viejo.

Tras probar suerte como aspirante en el conocido programa Operación Triunfo, Aitana se ha convertido ya en una de las voces con mayor proyección del panorama nacional a través de temas como 'Lo malo' o 'Teléfono'. Un número del que los asistentes podrán disfrutar el 6 de octubre y que precederá al de los raperos Beret y Nikone (día 7), únicos en su estilo con aires de 'reggae' y letras pegadas a la calle. Otro rapero es el siguiente en la lista: el canario Don Patricio, un artista que ha arrasado con su tema 'Contando lunares (más de 85 millones de reproducciones en Youtube), y que actuará el día 8, martes, a partir de las 21.00.

Después de cinco años sin haberlos podido ver, los fans zaragozanos de Ska-P están de enhorabuena. La banda madrileña de ska-punk será la protagonista de la noche del 10 de octubre, en la que repasarán una serie de canciones que han acompañado a varias generaciones y que están caracterizadas por su inconformismo con el sistema y su denuncia del capitalismo. El rock de La Regadera precederá la actuación de los madrileños, tras la que tendrá lugar la fiesta de la Máxima FM, mientras que al día siguiente el famoso DJ holandés Oliver Heldens hará vibrar al público con sus singulares composiciones 'house', alguna de ellas inédita.

Por último, la explosividad y la electrónica de la Global Music Zity pondrá el broche de oro de los 'pilares' el 12 de octubre. Pero la música no acaba ahí. El cantante turolense de pop David Civera y el rapero zaragozano Sho-Hai (también conocido como Hate y miembro del grupo Violadores del Verso) actuarán los días 18 y 19 de octubre (respectivamente) en el emplazamiento. Dos conciertos de altura para poner la guinda a la programación de este emblemático espacio musical.

Cabe recordar también que, a diferencia del año pasado, no se habilitarán tokens en el recinto para las consumiciones que se adquieran durante estas citas, teniendo que abonar los usuarios su coste en el momento de la compra.