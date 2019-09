La cita con Fangoria en Zaragoza es el 5 de octubre en el Espacio Zity. Podríamos decir que son asiduos a las fiestas del Pilar, ¿no es así?

Tenemos la suerte de que en los últimos años, prácticamente en todos los finales de gira, hemos podido ofrecer conciertos en Zaragoza en estas fechas.

¿Cómo les recibe el público?

Siempre lo digo, que Zaragoza es uno de esos sitios donde nos han recibido bien siempre, no solo ahora cuando nos encontramos en un momento bueno de Fangoria y vendemos muchos discos y nos conoce mucho la gente, sino de siempre. Recuerdo cuando nos llamaban para actuar o pinchar en salas más pequeñas hace años. Siempre hemos estado mucho por Zaragoza.

¿Han tenido oportunidad algún año de disfrutar de las fiestas del Pilar después del concierto?

No, nos retiramos al hotel. En Zaragoza tenemos gente que conocemos de toda la vida, pero yo ya me lo paso bien durante el concierto o cuando voy a pinchar a algún sitio, no necesito más.

Este año han sacado a la venta su decimotercer álbum y celebran su 30 aniversario... ¿les asustan estas cifras o les animan a seguir trabajando?

No, no son números que nos marquen en absoluto. Las cosas que te van pasando van sucediendo día a día, no en un momento concreto. Pero qué bien pensar en todo lo que hecho, en que no cambiaría nada y en que seguimos haciendo lo que queremos y lo que más nos gusta.

‘Extrapolaciones y dos preguntas’ es el título de su último disco, ¿qué tiene de especial?

Este disco, que salió en primavera, es la mitad de otro que va a salir ahora en la primera semana de noviembre. Recopila canciones hasta el año 2000 y el segundo lo hace desde el año 2011 hasta el presente. Este se llamará ‘Extrapolaciones y dos respuestas’.

¿Tocarán en Zaragoza alguna de las canciones previstas para el disco que está a punto de salir?

No, claro que no. Terminamos la gira justo en ese momento de lanzamiento y no volveremos a tocar el disco hasta la primavera que viene que empezaremos la nueva gira. Ahora empiezo en el teatro, además.

¿Les costó seleccionar las canciones que versionarían en ‘Extrapolaciones y dos preguntas’?

Fue muy fácil porque son canciones de hace muchos años y tenemos claro cuáles son las que te siguen gustando y siguen formando parte de tu vida. En el nuevo, ha sido más difícil porque hay muchas nuevas que nos gustan.

¿Cómo han recibido sus fans el disco?

Muy bien, este está siendo un año buenismo, en el que hemos tocado muchísimo y en todo tipo de sitios: cerrados, festivales, gratuitos...

¿Qué tema sí o sí van a tocar el próximo 5 de octubre?

Casi cualquiera que haya sido ‘single’ será susceptible de ser tocado.

¿Sorprenderá la escenografía?

La vamos cambiando de un disco a otro, así que espero que sí.