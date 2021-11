A por una Navidad 'premium' con la nueva selección de vinos de la D.O.P. Cariñena

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los hogares que se lanzan con renovada ilusión a los preparativos propios de estas fechas previas a las fiestas. Y es que este año, más que nunca, el objetivo es disfrutar al máximo de unas celebraciones que reúnen a familiares y amigos, y que por fin se presentan sin restricciones a la vista. Como siempre, la mesa será protagonista de estos días tan señalados, en torno a la cual se degustarán ricas viandas y se brindará con los mejores propósitos.

Por ello, la DOP Cariñena lanza su Colección Premium 2021 de El Vino de las Piedras, un lote de 12 referencias, en el que es posible encontrar diversas variedades, destacando las autóctonas garnacha, tinta y blanca, y la cariñena. En definitiva, "vinos para los que buscan juventud y fruto, pero también otros con más complejidad y expresión para satisfacer a los consumidores más avanzados". Así los describe Pedro Ballesteros, Master of Wine y reputado experto a nivel internacional que se ha encargado de realizar la exclusiva selección. Con ella pretende divulgar la diversidad de la D. O. P. Cariñena, cuyos matices quedan representados en estos doce vinos.

El lote, que también puede convertirse en el regalo perfecto para estas navidades tan especiales, está disponible en el Club Gourmet de Heraldo por tan solo 129 euros, incluidos los gastos de envío. También es posible adquirirlo a través del teléfono 976 76 50 92 de lunes a viernes de 10.00 A 14.00 y de 16.00 A 18.00.

Entre los 12 vinos, se encuentran los blancos Las Margas Garnacha Blanca (Bodem Bodegas), Monasterio de las Viñas. Blanco Selección de variedades y añadas (Grandes Vinos) y Particular Garnacha Blanca (Bodega Particular de San Valero). En cuanto a los tintos, se incluyen Monasterio de las Viñas Old Vine Cariñena (Grandes Vinos), Particular Viñas. Centenarias Garnacha (Bodega Particular de San Valero), Gabarda Excelsis (Bodegas Gabarda), Terrai Vendimia. Seleccionada OVG (Bodegas Covinca), Anayón Selección (Grandes Vinos), 8.0.1 (Bodegas San Valero), Las Margas Garnacha (Bodem Bodegas), Sierra del Viento (Bodegas San Valero) y El Gordo (Bodegas Ignacio Marín).

La oferta, compuesta por 500 unidades, solo estará vigente durante el mes de noviembre, periodo en el cual el precio, de forma excepcional, incluye el envío a domicilio.

* Colección Premium 2021 de El Vino de las Piedras Las Margas Garnacha Blanca. Frescura e intensidad aromática. “Un vino que parece norteño de puro vivo”. Bodem Bodegas.

Monasterio de las Viñas Old Vine Cariñena. Un ejemplo de libro de la variedad Cariñena. “Mano de hierro en guante de seda, de suave expresión y seria arquitectura”. Grandes Vinos.

Monasterio de las Viñas. Blanco Selección de variedades y añadas. Un vino de maestros. “Clasicismo de la crianza en barrica, rotundez y redondez. Corte imponente en el estilo borgoñón más clásico. Un vino de Cariñena para el mundo”. Grandes Vinos.

Particular Viñas. Centenarias Garnacha. Selección de los más viejos viñedos de garnacha. “De extraordinaria concentración y refinada complejidad, conseguida con una esmerada crianza en barrica” Bodega Particular de San Valero.

Particular Garnacha Blanca. La variedad autóctona en su versión más directa. “Hecho sobre el sabor y la franqueza” Bodega Particular de San Valero.

Gabarda Excelsis. Garnacha de fruto profundo, de memoria larga. ”Vino de riqueza y trago lento” Bodegas Gabarda.

Terrai Vendimia. Seleccionada OVG. La combinación de fruto maduro y paso por barrica. “El resultado, un vino carnoso, preciso, moderno, hedonista”. Bodegas Covinca.

Anayón Selección. Mezcla de variedades internacionales para dar un vino profundamente aragonés. “El terruño y el buen hacer se sobreponen a la genética”. Grandes Vinos.

8.0.1 Vino de autor, con perfil único y singular. “Mezcla de variedades y añadas de un maestro” Bodegas San Valero

Las Margas Garnacha. Fruto garnacho, realzado por una ligera crianza. “De precisa definición. Vegano” Bodem Bodegas.

Sierra del Viento. Ice-Moscatel de Alejandría Vendimia Tardía. Una joyita para endulzar la vida. “Puro moscatel con la debida frescura y la máxima pureza”. Bodegas San Valero.

El Gordo. Garnacha de bares y amigos. “Mucho fruto y frescura, en toda simplicidad, como debe ser” Bodegas Ignacio Marín.