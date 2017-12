Inventando alimentos

Las empresas alimentarias se enfrentan al desafío constante de reinventarse e innovar para hacer frente a las nuevas necesidades del consumidor.

Hoy en día, buena parte de los consumidores reclaman productos saludables (sin azúcar, bajos en grasa, etc.) y crece la demanda por alimentos adaptados a colectivos con necesidades especiales (alergias o intolerancias al gluten, lactosa, histamina, etc.) o con preferencias nutricionales específicas (vegetarianos, veganos, alto contenido en proteína, etc.).

La empresa New Food Development es un laboratorio de I+D+i que colabora con la industria alimentaria en el desarrollo de nuevos productos o soluciones que contribuyan a aumentar su competitividad. En concreto, se diseñan y elaboran prototipos de productos que no existen, para que la industria alimentaria los adapte a sus líneas de producción, tratando de dar respuesta a las nuevas tendencias del mercado.