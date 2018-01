"El médico de guardia tardó ocho horas en venir porque iban desbordados"

Otros, como es el caso de Julia Marín (nombre ficticio), prefirieron pasarlo en casa y esperar al médico de guardia, que andaba según relata esta paciente "desbordado" el primer día del año. Esta joven, de 27 años, comenzó con vómitos y diarreas pasadas las 10.00 del pasado lunes, 1 de enero, tras haber cenado dos días antes con una amiga que acababa de pasar un virus de 24 horas. Al llamar al 061, un profesional sanitario asesoró a su pareja para que la atendiera correctamente en el domicilio y les aconsejó acudir a un centro de salud de guardia para evitarse la demora de esperarlo en casa, al ser festivo e ir desbordados. "El médico lleva un retraso de 8 horas", les dijeron cuando volvieron a insistir pasadas las 14.00, puesto que la joven –que no asimilaba ni la medicación para la fiebre y los dolores debido al virus– estaba indispuesta para levantarse de la cama y acudir al centro de salud.

El médico llegó al domicilio de ambos pasadas las 20.30 para atender a la paciente, que todavía presentaba unas décimas de fiebre y permanecía en la cama.

- "¿Quiere un vaso de agua", le preguntó al doctor su pareja.

- "No, pero tráeme una silla. ¡Vaya escaleras empinadas!", exclamó fatigado el médico, de mediana edad.

-"¿Mucho trabajo hoy?".

- "¡Buf! Desde las 7.00 llevo haciendo visitas. Tengo más de 600 avisos que atender, y voy por el 493", respondió el médico al dejarle el informe clínico.

A esa misma hora, en el Hospital Royo Villanova de Zaragoza, se desbordaban también los servicios de Urgencias con 72 pacientes en boxes pendientes de ingreso y 20 en la consulta rápida, según recuerda a Heraldo.es el personal sanitario consultado. "Estuve en triaje y no bajaba de 72 pacientes para ver y resolver. No se podía pasar por las Urgencias. Gente por todos los pasillos, situación de colapso total. Yo llegué a casa con contracturas por toda la espalda y un dolor de cabeza horroroso, y sigo dolorido", confiesa un sanitario, quien informa de que en el hospital se llegó a poner un buzón de seguridad al lado del vital para que cada trabajador, de forma completamente anónima, pudiera comunicar cualquier error que se diera en el transcurso de la jornada. "Si no tenéis tiempo de rellenarlo durante el turno, escribidlo en casa y a la vuelta lo echáis al buzón. Solo si en dirección son conscientes de los errores cometidos se podrán mejorar las cosas", aconsejaba otro profesional sanitario por el grupo de 'WhatsApp'.

Este miércoles, varios médicos de Atención Primaria, confirmaban también a Heraldo.es los estragos que la gripe y el pico de gastroenteritis vírica están causando en los ambulatorios pasado el fin de semana y el festivo de Año Nuevo. "Según en qué zonas, al estar los centros de salud cerrados, la gente ha recurrido a los servicios de Urgencias y se han saturado. Ayer yo tuve 45 pacientes y las consultas están llenas", explica la doctora Belén Lomba, que aconseja tener paciencia y ser prudente al hacer uso de los servicios de Urgencias. "Hay mucho proceso viral, tanto respiratorio como intestinal, y ha afectado a varios miembros de la familia, pero esperamos que a partir de hoy se disemine. Lo fundamental en estos casos es el reposo digestivo unas horas para que no tengan sintomatología e hidratación con suero oral o agua con limón y bicarbonato. Si en 24 o 48 horas no se soluciona, entonces sí que habría que acudir para ponerle un gotero, pero en principio hay que tener paciencia y no asustarse, porque el cuadro es autolimitado y las cosas tienen un proceso", sentencia esta médica.