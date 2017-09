La comida basura no solo engorda, también nos hace más perezosos

La conexión de la comida basura con la obesidad se ha probado en toneladas de estudios, y sabemos que es una de las principales enemigas no solo de la línea sino de la salud en general. Platos con elevados niveles de azúcar, fritos y grasas, que no solo consumimos en los locales de comida rápida sino también ya en nuestra propia casa, tienen pésimos efectos en nuestro estado de salud. Pero lo que no se había revelado era su conexión con la pereza mental. Y sus nefastas consecuencias sobre el cerebro.