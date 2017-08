La discapacidad, más visible que hace una década, aunque todavía con barreras

En España, hay cuatro millones de personas con discapacidad, es decir, más del 8,5% de la población y en uno de cada cinco hogares (el 20% del total) vive al menos una persona con discapacidad.

Para el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, la respuesta es firme: "Hay una mayor presencia comunitaria de las personas con discapacidad en terrenos en los que hasta ahora estaban oscurecidos para ellas".

A su juicio, una de las demostraciones de que existe una mayor visibilidad es el dato de que casi 200.000 personas con discapacidad más han logrado un empleo en los últimos años, algo "exiguo y escaso" hasta ahora para ellas. "Han empezado a ser visibles en los lugares de trabajo, en los medios de comunicación y en la vida social", reconoce el presidente del CERMI, para quien la discapacidad en España "ha salido de las zonas de sombra".

Si bien celebra que esta mayor presencia irradia en "todas las estancias y estamentos", como el político, donde hay diputados, senadores y dirigentes en partidos con discapacidad, también advierte de que este colectivo aún está "lejos de todo lo que podría mostrar" y de que existen muchas personas que se mantienen en lugares de "no visión".

El dirigente del CERMI sostiene que los medios de comunicación han cambiado mucho y han contribuido a que las personas con discapacidad "salgan de ese reducto obligado" para vivir en comunidad. "Ahora, formamos parte de un paisaje en el que no estábamos hace diez años", asevera, para añadir que las redes sociales y los canales de comunicación han facilitado el acceso de estas personas.

"En una década, la sociedad española ve la discapacidad como algo valioso y respetable y no como algo negativo y anómalo", asegura Pérez Bueno, que añade que estas personas cuentan con un mayor "empoderamiento", tienen menos miedo a mostrarse tal y como son y son más conscientes de que valen igual que los demás. "Los cambios son lentos, pero irreversibles", afirma.

Historias de capacidad y talento

Para el director de Plena Inclusión, Enrique Galván, existe un cambio de percepción de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, que "transmiten una visión positiva de la discapacidad, basada en derechos y centrada en historias de capacidad y talento, y no solo de dificultad".

Lo mismo opina el gerente de Down España, Agustín Matía, que subraya, además, el "avance" de España en la última década en el reconocimiento de la discapacidad en el debate público, la política, los medios y en el sector empresarial "a unos niveles muy superiores al resto de Europa".

Historias de superación como la de Pablo Pineda, primer europeo con síndrome de Down en graduarse en la Universidad y ganador de un Goya al mejor actor revelación en 2010 por 'Y tu también' ha contribuido a esta visibilidad, al igual que la de Javier García Pajares, el primer estudiante con sordoceguera que aprendió inglés en tiempo récord y se fue de Erasmus a Londres.

Pero también han aportado mucho los padres y madres de niños con alguna discapacidad que se han hecho fuertes en las redes sociales, han realizado documentales o participado en multitud de foros y eventos con el objetivo de dar a conocer su día a día, buscar la complicidad de la sociedad y enseñar una realidad que afecta a una de cada cinco familias en España.

"Las propias familias y organizaciones han convertido lo que hasta hace poco tiempo era un estigma en algo valioso para la sociedad", sostiene el gerente de Down España, una visión compartida por la presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, que celebra que "cada vez más, en las redes están las familias que pelean y la sociedad que las acoge".

Distintas velocidades según el tipo de discapacidad

Pero dentro del mundo de la discapacidad existen colectivos que van más retrasados en este camino hacia la inclusión, como es el de la discapacidad intelectual, tal y como asegura el director de Plena Inclusión, que recuerda a las personas con grandes necesidades de apoyo o con pluridiscapacidad que, "en gran medida, son invisibles".

Esto lo comparte Matía, que afirma que el foco sobre la discapacidad en la última década es un "iceberg", pues, debajo de este hay una parte oculta de sobreprotección y discriminación que no se ha superado todavía.

Los responsables del movimiento asociativo de la discapacidad celebran grandes avances, pero denuncian que hay muchas barreras que superar. Una de ellas es la participación política, ya que más de 90.000 con sentencia de incapacidad no pueden votar. El acceso a una información adaptada, a una educación inclusiva, a un empleo o a una vida independiente son otras de las dificultades con las que se topa a diario este colectivo.

La educación inclusiva y la inserción laboral

En diez años España ha dado pasos hacia la inclusión de alumnos con alguna discapacidad en centros educativos ordinarios. Según los datos del Ministerio de Educación, la educación especial ha pasado de matricular a 836.168 alumnos en el curso 2006-2007 a 29.785 en el 2016-2017.

"No basta con que estos niños estén en las aulas", añade el gerente de Down España, que pone de manifiesto los inconvenientes que existen para que puedan obtener una titulación como el resto, debido a que la propia ley educativa no reconoce los apoyos ni las adaptaciones curriculares. "todavía hay muchos prejuicios y la sociedad no se termina de asumir que estos alumnos son una fuente de riqueza", añade Martorell.

En inserción laboral hay grandes resultados, pero con modelos protegidos, en centros especiales de empleo, donde los trabajadores con discapacidad realizan tareas productivas a cambio de una remuneración. "Hemos convertido en normal lo que debía ser una excepción", subraya Matía, que apuesta por avanzar en incorporar a este colectivo a puestos ordinarios en empresas.

Los últimos datos sobre el empleo de la personas con discapacidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) son de 2015 y ponen de manifiesto la brecha que existe entre en este ámbito entre el colectivo con discapacidad y sin discapacidad.

La tasa de empleo del primero es del 23,4%, más de 37 puntos por debajo de la de las personas sin discapacidad, y la tasa de paro entre personas con discapacidad supera en casi 10 puntos a la de la población sin discapacidad (31% frente a 21,9).

Retos para la próxima década

El reto educativo y laboral, la promoción de la autonomía y la vida independiente, la atención y el apoyo a las familias de personas con pluridiscapacidad, la participación política, la salud o el acceso a la información son las principales asignaturas pendientes de la próxima década en España.

La aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2006, aunque en vigor desde 2008, ha supuesto una "revolución silenciosa" para el presidente del CERMI, que cree que se verán sus efectos en dos décadas: "Ha servido para cambiar la mentalidad y establecer un paradigma jurídico porque es un tratado internacional que nos enfrenta a cambios de enorme alcance".

Sin embargo, sostiene que el ritmo de cumplimiento del mismo en España es lento y en el sector de la discapacidad hay "bastante decepción" con la actuación de los poderes públicos porque que no muestran la "convicción necesaria" para acometer las reformas.

Ir al suplemento de salud.