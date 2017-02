¿Por qué se debería comer chocolate más a menudo?

Muchas de estas creencias que se han vinculado al delicioso cacao son falsas, como por ejemplo, el hecho de que engorde, pues si se consume con moderación no supone ningún riesgo. Lo mismo ocurre con el mito que asegura que su grasa aumenta el acné (la grasa que comemos en nuestra dieta no se acumula en las glándulas sebáceas), o que provoca caries (no solo dependen del azúcar, también de como la textura de los alimentos, su adhesividad a los dientes y, por supuesto, la higiene bucal); no son 100% ciertos, pues siempre que el consumo de chocolate sea moderado (como de cualquier otro alimento) nuestro organismo no correrá peligro.

Comer chocolate, ¿tiene beneficios para la salud?

En contra de todos los mitos que rodean este producto milenario, hay numerosos estudios que avalan los beneficios del consumo moderado de chocolate, y que defiende su inclusión en una dieta equilibrada.

Estimula la memoria. Ya lo decían las madres en época de exámenes. El chocolate es bueno para la memoria y favorece el estudio; y es que contiene algunas sustancias, como la teobromina, la cafeína o la feniletilamina, que contribuyen a la estimulación de las capacidades cognitivas. Además, los ácidos grasos saturados que contiene refuerzan el estado de ánimo, algo esencial cuando hay que estar muchas horas delante de los apuntes. Un aliado del corazón. Además de ser un gran regalo –y muy explotado– para el Día de San Valentín, la ingesta de chocolate puede disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca y ayuda a relajar las arterias, haciendo que la presión arterial disminuya. Fuente de antioxidantes. Se considera que el cacao puro y frío contiene más capacidad antioxidante (más cantidad de polifenoles y flavanoles) que muchas frutas.

