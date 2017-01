¿La alimentación puede prevenir el cáncer?

Alimentos que pueden

prevenir

el cáncer

Alimentos cuyo consumo conviene evitar para prevenir el cáncer

A juicio de este especialista en Estomotalogía, "". En este sentido, cabe recordar que la prevención afecta más a unos tumores que a otros, siendo los más beneficiados los, como el de boca, esófago, estómago, colon y recto, si bien diferentes estudios subrayan también los beneficios de una dieta equilibrada para prevenir otros tumores como el de mama, pulmón, vejiga, próstata y endometrio.Aunque no existen productos "milagrosos" en sí mismos para evitar el desarrollo de un tumor, este especialista define cuáles son los fundamentos de una nutrición preventiva conta el cáncer apoyándose en una serie de alimentos:y que además, presentan una baja carga glucémica y su aporte calórico es leve o moderado. "Los alimentos que cumplen estas características provienen mayoritariamente del mundo vegetal. Entre ellos -detalla- se encuentran lasy las, las, los, las(romero, salvia, perejil, apio, cilantro, laurel…), las, las legumbres , las, los, las(chía, linaza, cáñamo, sésamo…),como el curry, la cúrcuma, la pimienta negra, la cayena…, los, los(miso, salsa de soja fermentada, el tempeh, verduras fermentadas como el chucrut, o los yogures enriquecidos con probióticos), sin olvidarnos decon jengibre, ni tampoco delSin ir más lejos, un estudio reciente del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) relacionaba una dieta mediterránea suplementada mientras que estudios previos hablaban del efecto positivo de este alimento típico de la dieta mediterránea a la hora de ralentizar la progresión de ciertos tumores En el extremo contrario, se sitúan las, que a juicio del doctor Fernando Fombellida, pueden favorecer el desarrollo del cáncer. "Este tipo de dietas -advierte este especialista- favorecen la secreción de ciertas hormonas que, a su vez, pueden estimular el crecimiento de los, aquellos que necesitan del estímulo de estas hormonas para crecer y desarrollarse".Los 'peores' alimentos que podemos consumir en este sentido son los, es decir, alimentos que no existen en la naturaleza, que. "Hoy en día, el 61% de las calorías que consumen los españoles provienen de este tipo de alimentos, entre los que se encuentran todo tipo de embutidos, los cereales para el desayuno, muchos productos lácteos,que tanto gustan a los niños". Tampoco nos podemos olvidar dely de la, pues según subraya este especialista, el consumo de estas bebidas "incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, páncreas, colon y recto (en los hombres) y mama". En lo que respecta a la sal, asegura que no existe una dosis mínima de seguridad en relación con el cáncer, e insiste en que la evidencia a este respecto es que "o".Por otra parte, Fombellida avisa de que hay alimentos que contienen sustancias que, en el laboratorio y a dosis altas, han demostrado tener propiedades procancerígenas. Por ejemplo, los, que están presentes en las carnes procesadas , pero también en laslas, presentes en los alimentos de origen animal como la leche, el pescado y los huevos; y losque se emplean en la agricultura convencional. ". De hecho, las incorporamos en dosis muy pequeñas pero de forma muy continua y", advierte este especialista.Su mejor consejo es " ser siempre conscientes cuando hacemos la compra de lo que compramos, cuando estamos comiendo de lo que comemos , y cuando estamos cocinando, ver cómo los estamos cocinando . El problema es que tanto al comprar, como al cocinar como al comer lo hacemos con el piloto automático puesto, y casi por inercia", sentencia.Ir al suplemento de salud