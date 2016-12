"El abuso del azúcar en Navidad puede provocar carencias vitamínicas y de atención en los niños"

Expertos de los hospitales Quirónsalud Valencia, Torrevieja y Murcia advierten de que las comidas copiosas en Navidad, hipercalóricas, abundantes y en las que abusa del azúcar, pueden provocar carencias vitamínicas y de atención en niños.



Diabetes infantil

"El hecho de que los niños consuman más azúcar del necesario,(minerales), sobre todo del grupo B, utilizadas para el metabolismo del azúcar,que puede derivar en una", explica la doctora Carolina Pérez, especialista en nutrición de los hospitales Quirónsalud Torrevieja y Murcia, a través de un comunicado. Las Navidades tienen importantes repercusiones en la alimentación diaria infantil , sobre todo referidas a la ingesta de azúcar, debido al cambio de hábitos y al mayor consumo de calorías.(un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud sitúa a España como el tercer país de la Unión Europea con una mayor tasa de obesidad infantil y Europa está en segundo lugar a nivel mundial después de América), la adicción, el aumento de la inflamación y, en el caso de los adolescentes, el exceso de azúcares en estas fechas puede producir desequilibrios que afectan directamente a la piel, como elo el".Pérez recalca que ", pérdida de memoria y de capacidades cognitivas, o en niños con problemas de ansiedad, estrés, o depresión.e los productos. En la actualidad se comercializan dulces cuyo envasado especifica "sin azúcar añadido" y esto puede llevar a confusión al consumidor. Para una persona con diabetes lPor su parte, endocrinóloga pediátrica de Quirónsalud Valencia,de la familia, pues ellos son uno más. Lo que se debe hacer en estos casos esen función de la cantidad de hidratos de carbono que van a ingerir, con el objetivo de mantener lo más controlados posible sus niveles de glucemia.En general se deben, que son los de absorción rápida, tales como, etc., así como alimentos excesivamente grasos pues la grasa enlentece la absorción de azúcares y suele mantener elevados los niveles de glucemia durante más tiempo.Entre las medidas para reducir el consumo de azúcar en niños, los especialistas sugierensobre la mesa;todos los días y siempre antes de ofrecerles los dulces y llevarlos a hacer las compras de los menús de Navidad y dejarles elegir uno o dos dulces para estas fechas, pero no más.Asimismo, pideny poner las mismas normas para todos; fomentar el agua como bebida frente a los refrescos y los zumos artificiales y no descuidar el desayuno, completo y saludable, para que no lleguen a la comida principal con demasiado apetito.Ir al suplemento de salud