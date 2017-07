Vota si estas nueve tendencias veraniegas 'in' te parecen o no 'out'

Entre lo que se pasea por las pasarelas de diseñadores célebres y lo que llega a las tiendas para que tú te vistas suele haber una gran diferencia. Sin embargo, las voces de la moda consiguen que las calles se llenen de flequillos, y reflejos dorados, de escotes 'bardot', de tatuajes en la oreja, de estampados floreados, y de pantalones 'culotte'.

En definitiva, de prendas de moda y tendencias que muchos acogen cada verano. No obstante, aquello que es dictado como 'in' puede que a ti te parezca muy 'out', y viceversa.

¿Qué opinas tú de estas nueve tendencias del verano?