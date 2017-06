11 series a las que engancharte este verano

Si por algo se caracteriza la temporada televisiva estival es por la finalización de series y la falta de programación. Una tendencia que parecen estar rompiendo plataformas como Netflix y HBO, que se han adelantado a la temporada habitual de estrenos para placer de los más seriéfilos.

A los estrenos más esperados, como la séptima temporada de 'Juego de Tronos' o la quinta de 'Orange is the new black', se añaden un sinfín de propuestas no tan conocidas pero igual de interesantes.

'Glow'

De los creadores de 'Orange is the new black', esta comedia dramática narra la historia de Ruth, una actriz en paro,que junto a otro grupo de mujeres conquistan el mundo del entretenimiento con un programa de lucha femenino.