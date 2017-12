Jesús Mena: "Estar situados en Ejea nos acerca a nuestros clientes y nos permite entenderlos mucho mejor"

¿Qué supone para la firma este premio?

Ya habíamos recibido otros premios de ámbitos más específicos, como I+D+i o internacionalización, pero este premio supone un reconocimiento a todo el conjunto de la empresa, de su actividad y de todos sus trabajadores. Ha sentado muy bien en Magapor. Estamos muy agradecidos y nos impulsa a continuar trabajando.

¿Cuál es la clave de su actividad?

Nuestro ámbito de actividad supone el primer paso del proceso productivo del sector porcino. Para llegar a adquirir en el supermercado un producto elaborado con cerdo, el origen ha de ser la inseminación de las cerdas para la reproducción. Por ello, nos situamos en el primer eslabón de la cadena productiva al cual aportamos la mayor especialización y tecnología.

¿Qué balance hace del año 2017?

Ha sido un año muy positivo en el que hemos mantenido el crecimiento de nuestra actividad en torno al 20%. Llevamos cinco años creciendo a más de dos dígitos y seguimos en esta dinámica. Hemos llevado a cabo una gran apertura de mercado en Estados Unidos, y hemos conseguido consolidar nuestra imagen de empresa y de marca. Cualquier agente del sector ya considera nuestros productos más eficientes y de mejor calidad que los de la competencia.

¿Cuáles son los objetivos de Magapor para 2018?

Queremos seguir creciendo fuera de España, principalmente en el sudeste asiático, que es un mercado emergente con un alto poder adquisitivo. Además, queremos consolidarnos en EE. UU., el lugar del mundo donde el componente tecnológico está más desarrollado y donde más se incide en este aspecto.

¿Cuál es la presencia internacional de Magapor?

Tenemos una presencia prácticamente global. Vendemos nuestros productos en alrededor de 50 países. Esto supone que nos enfrentamos a mercados en diferentes situaciones y momentos. Por ejemplo, Sudamérica y Asia son zonas en las que el sector porcino y nuestra actividad tienen muy poco desarrollo, por lo que el objetivo es penetrar y abrir esos mercados. Sin embargo, en zonas como Europa o Estados Unidos el mercado es maduro y podemos comercializar productos con un componente tecnológico más alto y más competitivo que los de la competencia.

Su empresa se ubica en Ejea. ¿Qué ventajas tiene esta localización frente a zonas asociadas al sector de la tecnología?

Aunque nuestros productos tienen un alto desarrollo tecnológico, la nuestra es una empresa agroalimentaria y nuestra ubicación nos permite estar cerca del sector agrario. Así somos capaces de entender mejor a nuestros clientes y sus problemas y darles soluciones de manera más rápida y efectiva.

El porcino ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. ¿Temen que esa situación genere una cierta burbuja?

Todo crecimiento del sector porcino es beneficioso para todas las empresas colaterales porque crecen a su vez. Además, en mi opinión, España es el país con el sector porcino más avanzado del mundo. Yo estimo que el crecimiento del sector será sostenido salvo que haya algún agente externo que lo altere, algo que no se prevé. El cerdo es una proteína necesaria en la alimentación, la gente lo adquiere para comer, no para almacenarlo, por lo que no se puede producir un crecimiento especulativo.

Más información en el Suplemento Heraldo del Campo