La innovación, esa gran desconocida

Dar a conocer a las empresas del sector agroalimentario la gran variedad de vías de acceso a las líneas y proyectos más innovadores que se desarrollan en los centros de investigación. Este ha sido objetivo de la jornada ‘Innovación en el sector de la agroalimentación: presentación de la oferta tecnológica del IA2’, que se ha celebrado esta semana en la capital aragonesa.

Además de la presentación de la oferta tecnológica del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), una institución mixta en el que trabajan de manera conjunta el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Universidad de Zaragoza, durante la jornada, que contó con un centenar de asistentes, tanto del ámbito de la investigación como del de las empresas, se expusieron las principales herramientas para la financiación de posibles proyectos de colaboración. Además, se contó con una mesa redonda en la que distintos actores del sistema agroalimentario aragonés debatieron sobre nuevos modelos y oportunidades de colaboración en Innovación Agroalimentaria.

«No somos laboratorios analíticos, sino que en nuestros centros desarrollamos herramientas que solucionan las necesidades del sector. No tiene ningún sentido que los resultados de las investigaciones que desarrollamos en los diversos centros se queden allí y no lleguen a las empresas», aseguró el director del IA2, Rafael Pagán, quien incidía en el «desconocimiento» que todavía hay en el sector no solo de las líneas de investigación en las que se está trabajando, sino también «del hecho de que la ejecución en colaboración con las empresas ya alcanza el 40%».