Pasión por las letras

Andrés también sabe mucho del campo y del mundo pastoril y eso lo plasmó hace unos años en su primer libro de poemas y relatos, ‘La bandera del mundo’, que fue un auténtico éxito y lo convirtió de la noche a la mañana en un personaje conocido en los medios de comunicación locales y regionales, donde ha hecho numerosas colaboraciones en prensa y radio.

Pero lejos de quedarse ahí, ahora, con su próximo trabajo, ‘La gran familia’, ha querido ir más allá. «La gente está dominada por los clichés y piensa que si soy pastor tengo que hablar de ovejicas o como mucho de cerditos y vacas. Yo quiero demostrarle al mundo que puedo avanzar en el campo de la literatura y que cuando un lector compre mi libro lo haga porque narra una historia bien trazada, con personajes interesantes y lugares que atrapen. Quiero ir más allá de un entorno conocido, pero sin olvidarme de mis raíces», apunta.

Y esa evolución es la clave de ‘La gran familia’, trabajo que está en fase de redacción porque Andrés ha estado casi tres años sin tocar ni un solo folio. La razón de este parón creativo es que envió una primera versión a la editorial que había editado sus anteriores trabajos y allí le animaron a que profundizase un poco más en los personajes, porque «daban mucho juego».

Ovejas y manuscritos

Él ha reestructurado todo y le ha dado una vuelta de 180º con el fin de presentar el manuscrito a varias editoriales, incluidas las más conocidas, como Planeta o Espasa, porque quiere que se valore esta obra «por su calidad, no solo porque la ha escrito un pastor».

En ‘La gran familia’, Andrés se inspira en lugares conocidos y personajes relacionados con el mundo del pastoreo. Y esto no resulta nada extraño porque a los 14 años ya iba con su abuelo Desiderio y su padre Santiago a pastorear, porque no le gustaba el colegio, solo escribir y leer mucho.

Desde entonces, ha pasado miles de días y de noches al frente de sus ovejas, pero siempre acompañado de los libros que porta en sus alforjas. «La literatura me ha permitido disfrutar de grandes historias y personajes. Salir de lo cotidiano para profundizar en grandes cuestiones. Por eso, ahora quiero llevar estos sentimientos al papel».

A Andrés no le gusta hablar de escritores ni libros favoritos porque «en los últimos años he ampliado mi visión de la vida y el pensamiento y he apostado por otros autores, menos conocidos, pero muy enriquecedores. Pero, aunque me he abierto a otros creadores, Miguel Delibes seguirá estando entre mis favoritos, porque era un hombre muy pegado a la tierra, como yo», matiza Andrés, quien disfruta animando a sus sobrinos o a los hijos de sus amigos a tener siempre junto a ellos un buen libro, para dejarse atrapar por la magia de las historias.

