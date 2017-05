España entra en el Top 10 de los países con mayor mercado ecológico

Además, destaca como el país con el mayor crecimiento porcentual de este mercado, con un 25 % más sobre 2014, según el informe “El mundo de la Agricultura Ecológica 2017” con datos de 2015 (últimos disponibles para 197 países estudiados, cifra que se reduce a 50 en el análisis económico), que ha sido elaborado por el Instituto de Investigación para la Agricultura Ecológica y la Federación Internacional de Movimientos por la Agricultura Orgánica.

Alemania es el segundo mercado más relevante (8.620 millones de euros), seguida por Francia (5.534 millones), China (4.712 millones), Canadá (2.757 millones), Reino Unido (2.604 millones), Italia (2.317 millones), Suiza (2.175 millones), Suecia (1.726 millones) y cierra el “top 10” España con 1.500 millones.

Según el citado informe, en Suiza el gasto per cápita en ecológico asciende a 262 euros, seguida por Dinamarca (191 euros) y Suecia (177 euros). España, con 32 euros, no está entre los países con un gasto muy elevado, pero no se encuentra muy alejado de otros europeos como Italia (38 euros) o Reino Unido (40 euros).

Superficie ecológica

En cuanto a la superficie ecológica, España es el cuarto país del mundo con mayor superficie, con 1,97 millones, detrás de gigantes como Australia (con 22,7 millones de hectáreas), Argentina (3,1 millones ha), Estados Unidos (2,03 millones), y China (1,6 millones ha).

En todo el mundo, el total de superficie dedicada a la producción bio, según los últimos datos para 2015, se sitúa en 50,9 millones de hectáreas.

En Europa la producción crece a un ritmo más lento que la demanda y los consumos per cápita más elevados están en el viejo continente. Actualmente la Unión Europea (UE) está pendiente del diseño de un nuevo reglamento para la agricultura ecológica, según el informe.

