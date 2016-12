Sano, sabroso y totalmente aragonés

No en vano, las ventas de Ternasco de Aragón en estas fechas suponen «según afirma el presidente de la. Sin embargo, esta aparente estacionalidad se va diluyendo y, cada vez más, la carne de ternasco es protagonista de celebraciones festivas en cualquier momento del año.Se trata de ocasiones en las que las comidas son más copiosas de lo habitual. No obstante, la mayor ingesta de alimentos no tiene por qué afectar a la salud si estos gozan de una calidad contrastada y certificada como es el caso del Ternasco de Aragón. Diversos estudios realizados por profesionales sanitariospor lo que puede formar parte de cualquier dieta variada y equilibrada.Unas propiedades que el Ternasco de Aragón adquiere a lo largo de su proceso de crianza,, hasta su sacrificio en el matadero, dentro del territorio aragonés, por lo que contribuye de forma destacada al desarrollo económico del medio rural y a preservar el medio natural.Este es uno de los requisitos esenciales de la Indicación Geográfica Protegida,de certificar la calidad de esta carne y su trazabilidad, lo que permite conocer todos los datos de cada animal.Según la IGP Ternasco de Aragón, en lo que va de año. «Esto es señal de que el sector se está dando cuenta de la importancia de ofrecer un producto de calidad y de que los ganaderos cada vez estamos haciendo mejor las cosas», asegura Brun.

Concentración del sector

La IGP Ternasco de Aragónla ojinegra de Teruel, la rasa aragonesa y la roya bilbilitana. Los ternascos de la IGP se encuentran en un total de 360 municipios aragoneses en más de 800 explotaciones ganaderas., si bien Juan Carlos Brun reconoce que se está produciendo una cierta. «No se reduce el número de cabezas, pero sí el de ganaderos», detalla el presidente de la IGP, quien prevé para 2017 un leve aumento de la producción «de entre el 1 y el 2%», manteniendo la tendencia de los últimos ejercicios.Los consumidores pueden identificar fácilmente el Ternasco de Aragón en cualquier punto de venta por, así como el logotipo identificativo del Ternasco de Aragón (en las bandejas comercializadas).Más información en el Suplemento HERALDO DEL CAMPO