Cirujanos plásticos piden a los ciudadanos que desconfíen de las ofertas de cirugía por el 'Black Friday'

Asimismo, recuerda que los descuentos con fecha límite, bonos, '2x1' y promociones similares están consideradas "faltas muy graves" por los estatutos de la SECPRE, ya que equiparan intervenciones quirúrgicas con productos de consumo.

En concreto, recomienda a las personas que estén valorando someterse a una intervención quirúrgico-estética que recelen de descuentos con fecha límite, ya que "seguridad y calidad pueden ponerse en riesgo cuando "las cuentas no cuadran", es decir, cuando la suma de los costes de todos los recursos humanos y técnicos que participan en una intervención de Cirugía Estética es superior al precio ofertado".

En su opinión, la actitud ante estas ofertas y promociones debe ser "crítica", lo que implica leer cuidadosa y atentamente la letra pequeña, tanto de los anuncios como de los consentimientos informados que firman los pacientes antes de cualquier intervención quirúrgica.

Lamentan que, por su planteamiento mercantilista, las ofertas de este tipo traten las intervenciones quirúrgicas como meros productos de consumo, "cuando se trata de servicios de salud en los que la seguridad del paciente debe ser siempre la primera prioridad", junto con la excelencia en la calidad del resultado.

Ante los costes de este tipo de intervenciones, recuerda que "hay unos mínimos cuyo ahorro sólo puede deberse a la reducción de las garantías de seguridad y calidad, sea por la implicación de menos facultativos, la no cualificación de estos, la no presencia del anestesista durante la operación, el uso de instalaciones inadecuadas, la inferior calidad de los materiales, un postoperatorio y un seguimiento posterior del paciente insuficientes, etc".

Igualmente, añade, "la capacidad de reacción de los cirujanos se limita enormemente si aparecen complicaciones durante una intervención, como una reacción anafiláctica o un sangrado abundante, y no tienen a su disposición los elementos adecuados para atajarla, incluyendo otros profesionales sanitarios o la equipación necesaria".

Además, antes de una intervención es importante asegurarse de que el profesional a cargo de ella tiene la titulación de 'Médico Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora', un título que se obtiene después de al menos 11 años de formación.