"Hay que comparar precios y planificar las compras"

La afluencia de público y las ventas registradas en los establecimientos que se adelantaron un día al Black Friday e iniciaron ayer su lanzamiento de descuentos comerciales hace prever que quedan por delante dos animadas jornadas de ventas. La popularización de esta fecha para comenzar las compras navideñas va unida a una cada vez mayor concienciación de los consumidores, que, ante el constante baile de ofertas comparan precios desde semanas antes para no caer en falsas rebajas y planifican su inversión.

"Ha coincidido que necesitaba un móvil y me esperé. Ya había visto que valía 350 euros y se me ha quedado en 280. Ha valido la pena", decía ayer Bea, que a media mañana se encontraba en la planta de electrónica, informática y electrodomésticos del Corte Inglés, una de las más concurridas de la cadena junto a las de modas y accesorios. Con Pedro García vivieron su particular ‘jueves negro’ con un tique que incluía un colchón y canapé adquiridos en una tienda especializada con una rebaja del 40% y alguna prenda masculina a su precio normal.

"Hace cinco años que estuve en Nueva York en estas fechas y me llamó la atención cómo la gente hacía fila a las puertas de los establecimientos. Aquí hemos adaptado la iniciativa a la española", comentó Pedro García.