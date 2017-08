Veinte años sin la 'Princesa del pueblo' (II)

Aquí os mostramos otras diez curiosidades de la conocida como 'Princesa del pueblo'.

Todos sus 'looks' eran examinados al detalle y Lady Di se convirtió en un referente en el mundo de la moda, y lució prendas de los mejores diseñadores del mundo. Como complemento casi siempre solía usar un 'clutch' que, al parecer le servía para tapar sus escotes y proteger las zonas más indiscretas cuando bajaba de los coches. Su corte de pelo también fue siempre muy comentado y seguido por miles de mujeres en todo el mundo.

En las retinas mundiales permanecen las últimas 15 fotos oficiales de Diana de Gales, tomadas por el célebre fotógrafo Mario Testino, sobre un fondo blanco, relajada y sonriente. "Haber tenido la oportunidad de fotografiar a alguien como la princesa Diana fue todo un privilegio y, además, que esas fotos se hayan convertido en un símbolo de su bondad y belleza me llena de orgullo", recordaba Testino.

Sus mejores amigos

Entre sus grandes amigos conocidos figuran personalidades como Nelson Mandela, el Dalái Lama o la madre Teresa de Calcuta.

Sus grandes amantes

Entre los romances que la propia Diana reconoció se encuentra el que tuvo junto al joven mayor del ejército James Hewitt, su instructor de equitación. También se dice que estuvo locamente enamorada del cardiólogo paquistaní Hasnat Khan.

Su último romance

Su vida amorosa fue bastante intensa, pero, al parecer, su última relación fue con su amigo Dodi Al-Fayed, con quien perdió la vida mientras intentaban escapar de varios 'paparazzi' en París, el 31 de agosto de 1997.

Polémicas abiertas

La emisión en abierto del Channel 4 en el Reino Unido fue muy mal recibida por sus familiares y amigos, ya que se filtraron sentencias muy comprometedoras de Diana, quien hablaba sin tapujos de su familia política.

¿Conspiración o accidente?

Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi y dueño del Hotel Ritz Paris, habló desde el primer momento de una conspiración por parte de la Familia Real Británica y el Servicio Secreto Británico. Sin embargo, las investigaciones que se realizaron en Francia rechazaron esta hipótesis.

¿Funeral de Estado?

Tras su divorcio, Diana ya no pertenecía a la realeza, por lo que no le correspondía un funeral de Estado. Pero el pueblo se echó a la calle y la Casa Real, ante tantas muestras de dolor y afecto organizó lo que ellos definieron como “un entierro único para una persona única”.

Una despedida muy musical

Su amigo personal Elton John actuó en directo en el funeral e interpretó el tema 'Goodbye England´s rose', que en realidad era una emotiva versión de su conocida 'Candle in the wind' que reescribió especialmente para la ocasión y que prometió no volver a cantar salvo en el caso de que los hijos de Diana, Guillermo y Enrique, se lo pidieran expresamente.

Recuerdo vivo

Guillermo y Enrique de Inglaterra han aprovechado este veinte aniversario para recordar en un documental la última llamada que mantuvieron con su madre. Los dos pequeños estaban jugando con sus primos en Balmoral y tenían prisa por despedirse y seguir con lo suyo. Una corta conversación que no han querido desvelar y de la que ahora se arrepienten porque les hubiera encantado hablar con ella mucho más tiempo.