Descubren 27 lentillas olvidadas en el ojo de una mujer

Los médicos de un hospital británico no podían creer lo que habían descubierto. Cuando operaban de cataratas a una paciente de 67 años descubrieron un "cuerpo extraño" en su ojo.

Cuál sería su sorpresa al ver que se trataba de 17 lentillas pegadas unas con otras por una buena cantidad de mucosidad. El hallazgo no terminó ahí, ya que al examinar el ojo de la mujer encontraron otras diez lentillas.

Según el British Medical Journal, la mujer "había llevado lentillas deshechables mensuales durante 35 años. Tenía una visión muy pobre en el ojo derecho y ambos ojos muy hundidos, lo que habría contribuido al inusualmente grande número de cuerpos extraños retenidos" en su interior.

"No entendemos que la paciente no lo notara, porque tuvo que provocarle mucha irritación mientras estuvieron ahí", explicaron los médicos al diario británico 'The Guardian'.

"Nuca habíamos visto algo así. Era una masa enorme, formada por esas 17 lentes pegadas unas a otras", añadieron.

Según contaron, la mujer se quedó en 'shock' al conocer la noticia: "Pensaba que la incomodidad que sentía era culpa de la edad y del síntoma de ojos secos".