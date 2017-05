Cosas que deberías saber y que siempre te has preguntado sobre alimentación

¿Cuántos huevos podemos comer a la semana? ¿Es la bollería tan perjudicial como nos dicen? ¿Engorda el agua?… Cuando hablamos de alimentación, uno de los mitos más extendidos es ese tan antiguo y popular que limita el consumo de huevos, como máximo, a dos a la semana. “Desde luego, no es aconsejable abusar de ellos, como de ningún otro alimento -apunta rápidamente el pediatra Pedro Orós-, pero no debemos limitar su consumo, en personas sanas, por supuesto, por miedo a sus ‘peligrosas’ propiedades. Pero, además, hay algo que también debemos saber y es que, como apunta el especialista en prevención Joaquín Martínez, “tomarlos crudos no aporta ningún beneficio añadido a nuestra salud”.

¿Aceite de oliva o de semillas?