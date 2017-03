¿Hay alguna palabra en castellano que no se pueda escribir?

Son los misterios del idioma. Aunque parezca imposible, hay una palabra que puede pronunciarse en castellano, pero no se puede plasmar por escrito.

El término en cuestión es un imperativo: la segunda persona del singular del verbo salirle. Para formarlo, hay que añadir el pronombre átono "le" a la forma verbal "sal", lo que en teoría daría como resultado la palabra "salle". Solo que esa unión de dos letras eles imposibilita la lectura correcta de la misma. Sí podemos pronunciarla (fonéticamente suena 'sál.le'), pero esos mismos sonidos son imposibles de trasladar al texto, porque la doble ele se lee como una letra elle.

Es, por tanto, una especie de 'fallo de programación' de nuestro idioma, que no tiene en cuenta las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito. No obstante, se trata de un hecho excepcional, y en principio no hay más palabras en castellano en las que se produzca este mismo problema.

Además, siempre podemos optar por los sinónimos. Y si no podemos escribirle a alguien ese "salle" imposible de pronunciar, siempre podremos optar por un "sal a su encuentro" que se entiende estupendamente y queda así de bien cuando lo escribimos.