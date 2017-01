5 trucos para aprovechar al máximo las rebajas de enero

Las rebajas siempre son una buena oportunidad para comprar aquello que se necesita (o se antoja) a un precio mejor que el de salida, pero hay que tener en cuenta una serie de pautas para huir de la compulsividad y acabar el mes con severas dificultades. Claro que no siempre es sencillo: descuentos, promociones, carteles chillones que llaman a entrar... Esta época es una absoluta locura, y hay que saber aprovecharla bien para que a la larga estos días de compra no supongan una merma económica, sino una inversión.



Antes de salir de compras, es importante hacer una lista con aquellas cosas que son realmente necesarias para. Esto ayudará a eliminar todas aquellas cosas que en realidad no nos hacen falta, evitando la compulsividad y favoreciendo llegar a fin de mes con algo de dinero ahorrado.Cuanta más gente se arremolina alrededor de las estanterías de los comercios,, de una talla equivocada o que no tienen la calidad necesaria. Para evitar que se produzcan estos errores lo mejor es, pues habrá mucha menos gente y se podrá pasear tranquilamente seleccionando con ojo aquello que realmente se quiere.Antes de pasar por caja, es importante comprobar que el producto que se ha cogido está en perfecto estado, puesEn tiempo de rebajas los productos que se comprano indicar claramente cuál es el porcentaje de rebaja, para que el cliente pueda saber si le convence la compra.Aunque la locura de las compras invita a perder o tirar los tiques, es importante guardar todos y cada uno de ellos, pues en el caso de que no sirva o funcione, y haya que