Carlos Saura: "Tengo muchos proyectos pero no sé si me dará tiempo a desarrollarlos"

El cineasta aragonés Carlos Saura estuvo ayer en Zaragoza junto a su hija Anna para participar en el ‘Ciclo Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura en España’, que reúne a importantes figuras de la cultura nacional en la Universidad de Zaragoza, con la coordinación de José Carlos Mainer. En esta ocasión, los organizadores propusieron a padre e hija una intervención original: que ella, desde su profundo conocimiento del Saura profesional y persona, lanzase preguntas para conocer al artista más íntimo.

Tanto en el acto celebrado en el Aula Magna del Paraninfo como en un encuentro previo con periodistas, Carlos Saura se mostró cercano y dispuesto a repasar algunos capítulos más o menos conocidos de su vida. Una trayectoria tan fecunda como inabarcable, con casi medio centenar de películas, varias novelas, guiones cinematográficos y libros de fotografía, actividad en la que es también un gran experto. Además, como recalcó su hija, Saura también pinta y es un incansable lector. Ahora, a sus 85 años, continúa con una actividad frenética –ayer mismo, acababan de llegar de Berlín, donde recogieron un nuevo galardón– que incluye la preparación de dos grandes proyectos cinematográficos, la publicación inmediata de una novela, la escritura de sus memorias y de varios guiones cinematográficos y varias cosas más. "Tengo muchos proyectos en marcha y otros muchos más para el futuro, pero no sé si tendré tiempo de desarrollarlos", se interrogó el cineasta, a lo que su hija se apresuró a asentir que sí, "tendrás tiempo".

Una gran actividad

Preguntado por la clave para mantenerse en tan buena forma física y mental, aseguró que no hace nada especial y que cada vez come menos. "Muchos dulces y mucho chocolate", aclaró Anna Saura, quien en los últimos años trabaja como productora de las películas de su padre, al que acompaña a todas partes. "Tal vez sea que he heredado toda la genética de mi familia", apuntó el director con cierta tristeza al recordar que su hermana María Ángeles y su hermano Antonio vivieron menos años que él.