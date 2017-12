Francisco Nixon saca un tema inédito que abraza sus recuerdos de Sergio Algora

"Fue muy valiente, porque siempre vivió como quiso y siempre admiré eso. Lo que decía lo hacía. Su muerte nos pilló de sorpresa, luego te preguntas si quizá debíamos haber sido más pesados con él, pedirle que se cuidara, pero en el fondo no creíamos que fuera a pasar nada terrible". Fran Fernández recordaba ayer con estas palabras al que fue uno de sus mejores amigos, el poeta zaragozano Sergio Algora (1969-2008), fundador de El Niño Gusano, Muy Poca Gente y La Costa Brava, fallecido a causa de una grave dolencia cardiaca. Fran acaba de materializar un homenaje a Sergio en forma de canción: ‘Normandía y Algora’ –era el cuerpo del correo electrónico de Sergio antes de la arroba– es el tema que ha escrito y grabado para condensar en cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos su particular visión de una vida, la de Sergio, que admite muchos calificativos; quizá los más apropiados son plena, brillante e inolvidable para todo aquél que lo conoció.

El disco, un single en vinilo, sale editado por el sello Discos Madmua y estará disponible (por encargo) en la semana de Navidad, de aquí a unos doce días. La sorpresa se ha rumiado durante meses, y la tirada (ya se verá si hay segunda edición, dicen en Discos Madmua) estará limitada a 500 copias.

Entendimiento

Fran recuerda la rapidez con la que asumió el guante –cariñoso, pero guante: los homenajes artísticos a amigos son delicados– que le lanzó el sello. "Joan, de Madmua, me contactó por la red. Sabía del sello por Facebook, coleccionistas y amigos comunes como Don Sicalíptico o Miguel Aránega. Siempre he pensado que hay mucha música ibérica de los sesenta y setenta por descubrir, y me gustaba esa labor detallista de sacar singles artesanos, no muy conocidos. Me dijo que existía este otro afán de canciones contemporáneas, y me propuso una canción de homenaje a Sergio: una gran idea. Además, Óscar Sanmartín se involucró para el arte, yo admiraba su trabajo con El Niño Gusano; quedaba hallar buen material gráfico, porque nuestra época creativa común fue previa a internet y yo mismo no tengo muchas cosas mías".