Juan Vicente Boo: "Benedicto era un Papa de libros; Francisco lo es de tuits"

¿Cómo se le ocurrió la idea de recopilar los tuits del Papa?

La idea fue de mi editora, que me propuso recuperar sus tuits antiguos organizándolos en 32 temas, según la mentalidad de Francisco. Me pareció una idea genial. Mi sorpresa fue descubrir que muchos de ellos tenían un valor permanente, y que no solo eran un clásico de espiritualidad, también de sabiduría. Al presentarlos de un modo ordenado, mucha gente que no es creyente sintoniza con la humanidad de los tuits de Francisco.

¿En qué sentido?