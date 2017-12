Conciertos para una Navidad muy musical

Este año, gracias a las propuestas musicales programadas, Aragón va a vivir unas navidades llenas de música. Para no perder detalle de los conciertos y actuaciones que están preparados para estos días, Heraldo Ocio selecciona las propuestas más destacadas.

Los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza inauguran la Navidad en el Alma Mater Museum con el Concierto de cuerda Chistmas el día 20 de diciembre, con entrada libre hasta completar aforo.

Al día siguiente, la Sala Mozart del Auditorio acoge el concierto de Alabama Gospel Choir, un grupo de 30 artistas que recorren la historia del gospel. El mismo día, en el Teatro de las Esquinas actúan Viki Lafuente & The Christmas JazzBand donde presentan un proyecto marcado por una voz prodigiosa.

El día 22, el ansiado día que se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad, son varias las actuaciones programadas: India Martínez 'contará un secreto' a aquellos que acudan a la Sala Mozart; el pop-rock llegará a las Esquinas con DoD -De ocho a diez y Okland hará su 'Tercer Asalto' en la Sala López, entre otras propuestas.

Las actuaciones más navideñas

El día de Navidad The Kleejoss Band ofrece su espectáculo navideño 'Christmas Jam', una velada marcada por el rock americano de corte clásico.

Tampoco podían faltar en estos planes musicales las galas de y concierto de año nuevo. Huesca será la primera en celebrar su Gran Concierto de Año Nuevo, el 26 de diciembre en el Palacio de Congresos, con un programa inspirado en la tradicional cita de Viena. En Zaragoza, la Gran Gala Strauss se celebrará ya entrado el nuevo año, en concreto, el 3 de enero en la Sala Mozart.

Los villancicos son unos imprescindibles en las fiestas navideñas. En este caso, la noche de flamenco del Rock&Blues estará dedicada a rumbas y villancicos.

Otras propuestas

El 26 de diciembre se podrá disfrutar en la Sala Mozart de 'Welcome to Broadway', donde el cuarteto The Feel Armonia actúa con la Cinema Symphony Orchestra y presentan un programa que entusiasmará a todos los amantes de los musicales.

Ariel Prat, Carlos Núñez y Las chicas del Gospel son otros de los conciertos programados para estas fechas.

Para los más pequeños

Los niños son los protagonistas de estas fiestas y para ellos también hay propuestas musicales. El 23 de diciembre, el Teatro Olimpia de Huesca recibe a MikÓpera con su cuento 'CaperuZita Roja', su apuesta musical para acercar la ópera a los niños.

Para acabar el año, el Teatro de las Esquinas celebra un cotillón familiar con los divertidos Starkytch Pinchadiscos. Ya en el nuevo año, Soy Luna Live llega a Zaragoza (el 11 de enero en el Príncipe Felipe) con un espectáculo para los fans de esta serie de Disney.