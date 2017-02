Paulita abre temporada en Valdemorillo

"Es una plaza que me trae fantásticos recuerdos. El público me transmite cariño y, por suerte, casi siempre he podido corresponder con buenas actuaciones. Espero que esta tarde sirva para iniciar con buen pie la temporada y después lleguen más contratos", comentó, horas antes de la corrida, un Paulita que confía en que este año le coloque en el puesto que merece.

La corrida será televisada (16.00) por Movistar Plus y se abrirá con un homenaje a Víctor Barrio. El malogrado torero, al igual que Paulita, era un fijo en los carteles del serial. "Creo que el acto está programado para una hora antes. Es una pena porque me hubiese gustado formar parte de él y no podrá ser así", confesó Paulita.

Para el domingo, queda reservado un encierro de López Gibaja para los diestros Cristian Escribano, Martín Escudero y Posada de Maravillas. Ya el lunes, Fernando Flores, Andy Younes y Santiago Sánchez matarán la novillada de Gómez de Morales.